Golf: Carolina Melgrati, sarà LPGA Tour 2026 con la conquista della carta

Ci sarà anche Carolina Melgrati tra le protagoniste in quota LPGA Tour per il 2026. Nel LPGA Q-Series Final Qualifying Stage del Magnoilia Grove Golf Club, Crossing Course e Falls Course, a Mobile, nell’Alabama.

Il torneo ha subito una riduzione da 90 a 72 buche a causa del maltempo. Melgrati, 23 anni, di Monza, golfisticamente del Golf Club Milano, ha concluso la competizione in -6 al 17° posto: per lei 280 colpi necessari (68 70 71 71). Fondamentali per lei tre birdie nelle ultime sei buche che hanno consentito il completamento di una rincorsa partita da lontano. Si era infatti classificata 27a all’Indian Wells Golf & Country Club nel primo stage di qualificazione e 29a nel secondo, al Plantation Golf & Country Club di Venice. Dalla California alla Florida, in sostanza.

Melgrati diventa così la seconda italiana a giocare sul tour principale, visto che avrà al suo fianco Benedetta Moresco. Per entrare sul LPGA Tour era necessario entrare nel novero delle prime 31, che ricevono la carta a tempo pieno. Per le altre Epson Tour, che è l’equivalente femminile del Korn Ferry Tour sul PGA Tour. Il torneo in quanto tale lo ha vinto la tedesca Helen Briem in -13.

Carolina Melgrati, da dilettante, ha potuto vestire parecchie volte la maglia dell’Italia con successi vari nei campionati nazionali. Nel frattempo è stata in grado di figurare bene più volte all’Open d’Italia. Nel suo periodo da studentessa della University of Arizona ha partecipato tre volte all’Augusta National Women’s Amateur, il torneo che si tiene ormai tradizionalmente prima del Masters. Nell’ateneo dell’Arizona, per la milanese è arrivata anche la laurea in Business Management.