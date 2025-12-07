Golf, Neergaard-Petersen completa l’opera e conquista l’Australian Open

I golfisti del DP World Tour si mettono alle spalle uno dei due appuntamenti che stanno caratterizzando il ricco fine settimana golfistico. Terminato infatti l’Australian Open (montepremi 2 milioni di dollari australiani), storico evento nato nel lontanissimo 1904 ed organizzato in coabitazione Tour Europeo, Tour of Australasia e OneAsia Tour. Dopo aver messo in cascina un buon margine Rasmus Neergaard-Petersen completa l’opera aggiudicandosi l’evento oceanico.

Il danese, pur non brillando nell’ultimo round, riesce a contenere il rientro degli avversari nonostante il -1 di parziale. Petersen chiude con lo score complessivo di -15 (269 colpi), conservando una lunghezza di margine sull’australiano Cameron Smith. -13 e terza posizione per il sudcoreano Kim Si-Woo, seguito ad un colpo di distanza dal sudafricano Michael Hollick, tra i migliori di giornata grazie ad un ottimo round da -6.

-11 e sesta piazza in solitaria per l’australiano Adam Scott, mentre al sesto posto con il punteggio di -10 troviamo il padrone di casa Daniel Hillier e lo spagnolo Jose Ballester. Sul percorso par 71 del Royal Melbourne Golf Club di Melbourne (Victoria, Australia) completano la top ten all’ottavo posto il messicano Carlos Ortiz, l’australiano Elvis Smylie e gli americani Caleb Surrat e Davis Bryant. Stefano Mazzoli si congeda pattando con il par. Per l’azzurro un 23° posto con il punteggio complessivo di -5 che servirà a fare il pieno di fiducia in vista dei prossimi appuntamenti.

Per Neergaard-Petersen, ventiseienne di Nivà (Danimarca), il successo colto in Australia è il quarto nella carriera da professionista dopo le tre vittorie nel Challenge Tour colte nel 2024 nel Kolkata Challenge, nell’UAE Challenge e nel Big Green Egg German Challenge. Il danese corona un gran finale di 2025 che gli ha portato in dote il quinto posto all’Open di Spagna ed il terzo nel Tour Championship. Nel prossimo fine settimana il calendario del DP World Tour proseguirà con l’Alfred Dunhill Championship.