Federico Riva e Ludovica Cavalli vincono la We Run Rome: risultati e classifiche

Federico Riva e Ludovica Cavalli hanno vinto la We Run Rome, la tradizionale corsa di San Silvestro che si disputa lungo le strade della Capitale. Il finanziere ha completato i dieci chilometri nella Città Eterna con il tempo di 29:31, trionfando da padrone di casa e chiudendo una stagione condita dal personale sugli 800 metri (1:44.80 a Rovereto) e sui 1500 metri (3:31.42 proprio a Roma).

Il 25enne ha ampiamente distanziato il marocchino Abdelkarim Ezzouhti (29:48), terzo posto per Lorenzo Brunier (29:50) davanti a Samuel Medolago (29:51) e a Stefano Massimi (30:03), mentre Daniele Meucci, campione uscente, ha concluso al tredicesimo posto in 30:57.

Ludovica Cavalli ha invece giganteggiato nella gara femminile, imponendosi con il tempo di 32:49 e migliorato di ben 26 secondi il personale siglato tre anni fa a Stezzano. La 25enne ligure ha saputo precedere Sofiia Yaremchuk, primatista italiana di maratona che aveva trionfato dodici mesi fa e che oggi ha chiuso al secondo posto in 33:15. Podio completato da Sara Carnicelli (35:26), che ha preceduto la svizzera Paula Gross (36:17) e Giulia Giorgi (36:29).