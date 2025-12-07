F1, Max Verstappen: “Dispiace perdere per 2 punti il titolo, ma sono orgoglioso della mia stagione”

Max Verstappen è il vincitore dell’ultimo GP della stagione di F1. L’olandese ha dominato la gara di Abu Dhabi, conquistando l’ottava vittoria stagionale, la 71ª in carriera, a precedere le due McLaren dell’australiano Oscar Piastri e del britannico Lando Norris. Un risultato che premia quest’ultimo, col primo titolo in carriera, con due punti di margine nei confronti di un Max straordinario nella seconda parte di campionato e una Red Bull inferiore.

Nel team-radio, ai messaggi dal box, ha risposto: “Congratulazioni ragazzi per la rimonta nella seconda parte della stagione. Potete essere veramente orgogliosi. Non siate troppo delusi, io certamente non sono deluso. Sono molto orgoglioso di tutti per non aver mai mollato e aver continuato a spingere. Grazie anche a Honda per tutti questi anni insieme e questi incredibili successi che abbiamo avuto. Abbiamo chiuso con stile, grazie per questo“, le parole di Max alla sua scuderia.

Ai microfoni di Sky Sport ha aggiunto: “Sono molto fiero di quello che abbiamo fatto, soprattutto del modo in cui abbiamo reagito ai momenti difficili. Non ci siamo fatti prendere dal panico quando le cose non andavano e abbiamo trovato la nostra strada“, ha dichiarato l’oranje.

“Miglior stagione di sempre per me? Credo di sì. Non mi sono mai arreso, ho dato sempre il 100%, anche quando la macchina non era così facile da guidare. È difficile accettare di aver perso per due punti, ma lezione più importante di questo campionato è quella di essere rimasto lì e di averci sempre creduto“, ha concluso il quattro-volte iridato.