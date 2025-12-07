F1, pagelle GP Abu Dhabi 2025: Norris lucido, Verstappen fa il massimo, anonimo Antonelli

PAGELLE GP ABU DHABI 2025 F1

MAX VERSTAPPEN (Red Bull) 10: che dire? Vince e dimostra ancora una volta di essere il migliore. Spera che alle sue spalle qualcuno si inserisca davanti a Lando Norris ma, quando capisce che lo farà il solo Oscar Piastri, pensa solo a gestire la gara ed a fare il suo. Lo fa, per l’ottava volta stagionale. Più di tutti. Si ferma a 2 punti dal titolo. Chi l’avrebbe mai detto a Zandvoort, quando era distante 104 punti dalla vetta? Fuoriclasse assoluto. E non da oggi.

OSCAR PIASTRI (McLaren) 7.5: mezzo voto in più per il sorpasso nel giro iniziale su Lando Norris. Per il resto l’australiano procede in una gara regolare nella quale fa il massimo. Non ne aveva per andare a riprendere Verstappen, ma tiene dietro Norris senza patemi. Rimpiangerà parecchio quella pausa iniziata in Azerbaijan che gli è costata il titolo.

LANDO NORRIS (McLaren) 6.5: anche nel suo caso mezzo voto in più per aver dimostrato di volere il titolo con tutte le sue forse. Passa Tsunoda, e non solo, con grande decisione, fin troppa. Per il resto lui ed il team sono lucidi e evitano rischi. L’inglese non ha mancato il colpo al momento giusto. Vince il titolo contro tutto e tutti. Ora starà a lui dimostrare che non sia stato solo per merito della sua vettura.

CHARLES LECLERC (Ferrari) 7.5: chiude a poco più di 7 secondi da Norris con una SF-25 lontana anni luce dai migliori. Il monegasco è quasi commovente con una vettura che proprio non va. Nelle prime fasi insidia, e non poco, l’inglese per strappargli la terza posizione. Ci riprova nel finale con le medie, ma la MCL39 cambia passo e si allontana. Chiude una stagione drammatica, ma dimostra di essere un pilota con la “P” maiuscola.

GEORGE RUSSELL (Mercedes) 5: chi l’ha visto? Sulla carta la vettura di Brackley doveva essere protagonista a Yas Marina, ma l’inglese sbaglia sin dall’avvio e non si ritrova più. Chiude a 25 secondi da Leclerc. Non poco…

LEWIS HAMILTON (Ferrari) 6: di stima. Chiude con una ottava posizione che conta poco ma, quantomeno, oggi ha dato dimostrazione di non volere arrendersi. Il più felice di tutti che la stagione si sia conclusa. La SF-25 non la rivedrà mai più.

ANDREA KIMI ANTONELLI (Mercedes) 5: voto da copiare ed incollare con il suo compagno di scuderia. Il rookie bolognese, dopo tante gare di alto livello, a Yas Marina manca completamente l’appuntamento. Qualifiche e gara. Chiude 15° e quasi doppiato. Non il finale di campionato che sognava.