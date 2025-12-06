F1, le combinazioni tra Norris, Verstappen e Piastri: tutti gli incastri e i piazzamenti per il Mondiale

Lando Norris svetta in testa alla classifica del Mondiale F1 con 408 punti e può fare affidamento su un vantaggio di 12 lunghezze nei confronti di Max Verstappen, mentre Oscar Piastri insegue a -16. Questo è lo scenario alla vigilia dell’ultimo gara della stagione, il GP di Abu Dhabi che andrà in scena domenica 7 dicembre sul circuito di Yas Marina. Sarà il fuoriclasse olandese a scattare dalla pole position, precedendo il britannico e l’australiano.

Il quattro volte Campione del Mondo riuscirà nel sorpasso all’ultima curva, come già gli successe in occasione del suo primo sigillo contro Lewis Hamilton, oppure dovrà soccombere alle McLaren? Max Verstappen deve sperare in un risultato negativo da parte di Norris: gli serve la vittoria e un concomitante mancato piazzamento sul podio del rivale, oppure dovrebbe chiudere in seconda sperando che il rivale non sia tra i primi sette o terminare terzo con il britannico fuori dalla top-8 (e sempre Piastri non vincente).

Il destino è nelle mani di Lando Norris, a cui basterebbe il podio per esultare. In caso di quarto o quinto posto deve sperare in un mancato successo di Verstappen, con sesta o settima piazza non dovrebbero imporsi gli altri due contendenti. Tutto più complicato per Piastri, che nei fatti deve vincere e sperare che Norris non arrivi tra i primi cinque. Di seguito il quadro dettagliato di tutte le combinazioni per il GP di Abu Dhabi: chi vincerà il Mondiale F1 2025?

CHI VINCE IL MONDIALE F1 2025? LE COMBINAZIONI

Norris campione se…

Arriva tra i primi 3

Arriva 4° o 5° e Verstappen non vince

Arriva 6° o 7° e non vince uno tra Verstappen e Piastri

Arriva 8°, Verstappen non arriva tra i primi 2 e Piastri non vince

Arriva 9°, Verstappen non arriva tra i primi 3 e Piastri non vince

Arriva 10° o non fa punti, Verstappen non arriva tra i primi 3 e Piastri non arriva tra i primi 2

Verstappen campione se…

Vince e Norris non arriva tra i primi 3

Arriva 2°, Norris non arriva tra i primi 7 e Piastri non vince

Arriva 3°, Norris non arriva tra i primi 8 e Piastri non vince

Piastri campione se…