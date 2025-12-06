A che ora la gara di F1 su TV8, GP Abu Dhabi 2025: programma in chiaro

Alla vigilia dell’ultima tappa del Mondiale 2025 di F1 restano tre piloti in corsa per il titolo iridato: comanda il britannico Lando Norris, primo con 408 punti, davanti al neerlandese Max Verstappen, secondo a quota 396, ed all’australiano Oscar Piastri, terzo con 392.

La gara sarà il momento decisivo ed arriverà domani, domenica 7 dicembre, alle ore 14.00 italiane, nel corso del GP di Abu Dhabi: l’ultimo atto del Mondiale 2025 di F1 si correrà sul circuito degli Emirati Arabi Uniti e sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K.

Per la gara del GP di Abu Dhabi la diretta streaming in abbonamento sarà affidata a Sky Go e NOW. OA Sport vi fornirà la diretta live testuale, mentre la differita della gara sarà fruibile alle ore 17.00 in tv in chiaro su TV8 HD ed in streaming gratuito su tv8.it.

PROGRAMMA GP ABU DHABI F1 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: in abbonamento su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, 17.00 differita in chiaro su TV8 HD.

Diretta streaming: in abbonamento su Sky Go e NOW, 17.00 differita gratuita su tv8.it.

Diretta Live testuale: OA Sport.

