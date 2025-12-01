F1, GP Abu Dhabi 2025: programma, orari, tv, streaming

Il Mondiale F1 è pronto a vivere l’ultimo grande appuntamento di questa appassionante stagione. Nel weekend dal 5 al 7 dicembre andrà infatti in scena il Gran Premio di Abu Dhabi 2025, ventiquattresimo capitolo di un campionato ancora aperto. La vittoria di Max Verstappen nel GP del Qatar ha totalmente riaperto la battaglia per il titolo ed ora l’olandese crede realmente alla rimonta finale.

Lando Norris continua a guidare la classifica piloti con un vantaggio che però si assottiglia sempre di più. Sono ormai solo dodici le distanze che separano il britannico dalla Red Bull del quattro volte campione del mondo e negli Emirati Arabi Uniti avrà luogo l’ultima grande sfida. Le strategie fallimentari della McLaren continuano incredibilmente a penalizzare entrambi i piloti ed Oscar Piastri sembra continuare a subire questo dualismo.

L’australiano ora ha 16 punti di ritardo dal compagno di squadra ed il suo sogno Mondiale sembra ormai spento. Il titolo quindi si deciderà sul circuito di Yas Marina come nel 2021, quando fu proprio Verstappen a sorprendere Hamilton. Epilogo totalmente inaspettato, visto l’inizio di stagione e l’incredibile vantaggio poi sgretolato dei piloti McLaren. Andiamo a scoprire il programma e gli orari del Gran Premio decisivo.

PROGRAMMA GP ABU DHABI 2025

Venerdì 5 dicembre

Ore 10.30 – Prove Libere 1

Ore 14.00 – Prove Libere 2

Sabato 6 dicembre

Ore 11.30 – Prove Libere 3

Ore 15.00 – Qualifiche

Domenica 7 dicembre

Ore 14.00 – Gara

DOVE VEDERE IN TV E STREAMING IL GP ABU DHABI 2025

Diretta tv: per gli abbonati su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport F1 (207). TV8 (differita qualifiche sabato ore 18.30 e differita gara domenica ore 17.00)

Diretta streaming: Sky Go, NOW Tv e TV8.it (differita qualifiche e gara)

Diretta Live testuale: OA Sport per tutte le sessioni