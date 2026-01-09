Ralf Schumacher perentorio: “Il modo di fare di Lewis Hamilton non aiuta la Ferrari”

Il 2026 è giunto e i punti interrogativi non mancano in Formula 1. Team e piloti si troveranno ad affrontare un contesto profondamente mutato, a causa dell’implementazione del nuovo regolamento tecnico che ha introdotto vetture e power unit differenti rispetto al passato. Si apre così una nuova era per il Circus, e ci si interroga su quale sarà il futuro della Ferrari.

Nell’anno precedente, la stagione si è rivelata deludente per la scuderia di Maranello, che non è riuscita a conquistare alcun Gran Premio e non ha fornito ai propri piloti le condizioni ottimali per esprimere il loro potenziale. C’era grande attesa per la combinazione Ferrari-Lewis Hamilton, ma il 2025 si è rivelato un insuccesso in tal senso.

Secondo il parere di Ralf Schumacher, ex pilota e fratello di Michael, il metodo di lavoro di Lewis non giova affatto alla Rossa. In un’intervista a Formel1.de, il tedesco ha affermato: “Lewis è un pilota old school e non ama utilizzare il simulatore. Questo rappresenta un problema: è necessario impegnarsi, ma a lui non piace o non desidera farlo“.

“Non ho idea del perché e non gliel’ho chiesto. Ho solo sentito dire che lui non lo fa, mentre Leclerc lo utilizza quotidianamente. Questo non è di aiuto quando è necessario che il pilota contribuisca allo sviluppo“, ha concluso Schumacher. È opportuno considerare anche questo tra le criticità del Cavallino Rampante?