F1, dal prossimo GP sarà vietato spegnere il motore elettrico in qualifica

Dopo la richiesta di chiarimenti della Ferrari, è arrivato l’intervento della FIA, che ha sancito l’impossibilità di spegnere il motore elettrico in qualifica, se non per evidenti problemi tecnici, come invece fatto finora da Mercedes e Red Bull nei primi GP stagionali, sfruttando una norma relativa alla sicurezza in pista.

Secondo quanto riportato dal sito di The Race, i due team in qualifica anziché ridurre gradualmente la potenza del motore elettrico di 50 kW al secondo sui rettilinei, ne sfruttavano la piena efficacia fino a pochi istanti prima del traguardo per poi attivare lo spegnimento d’emergenza, rientrando ai box molto lentamente dopo il giro veloce.

A Suzuka, nelle qualifiche del GP del Giappone, in effetti, sia il neerlandese Max Verstappen che l’italiano Kimi Antonelli sono rientrati ai box quasi fermandosi in pista, a bassissima velocità. La FIA è così intervenuta ed ha imposto lo stop a questa pratica, se non per emergenze conclamate: in caso contrario scatteranno delle penalizzazioni.