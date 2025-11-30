F1, George Russell: “L’aria ha sporca ha influenzato, siamo vicini a ottenere il secondo posto nei costruttori”

Non è andata come sperava George Russell. Il britannico si è infatti dovuto accontentare solo della sesta moneta al GP del Qatar, penultimo atto dell’infuocato Mondiale 2025 di Formula 1 andato in scena sul tracciato di Losail. Giornata complicata per il pilota della Mercedes che, per l’occasione, era partito dalla seconda fila.

Il nativo di King’s Lynn nella fattispecie ha ceduto il passo al vincitore Max Verstappen, il quale ha arginato Oscar Piastri, Carlos Sainz, Lando Norris e Andrea Kimi Antonelli che, anche in questa occasione, ha chiuso la gara davanti al compagno di squadra. Una volta arrivato in zona mista, Russell ha analizzato la sua gara:

“Non credo che ci rendessimo conto di quanto l’aria sporca ci stesse influenzando – ha detto Russell – Ero indietro, a meno di 1,5 secondi dalle altre vetture. E quando Hadjar ha forato, ero più veloce di un secondo al giro. La differenza era incredibile. Una gara davvero noiosa. È un peccato perché questa pista è incredibile da guidare, ma sì, dobbiamo trovare una soluzione per migliorare l’aspetto agonistico.”

Il pilota ha infine chiosato: “È sempre una questione di dettagli. Nelle qualifiche Sprint e sono riuscito a conquistare la seconda posizione. Non essere partito bene all’interno e essere scivolato in sesta posizione con la safety car ha determinato il piazzamento finale. Ma penso che ora siamo vicini ad assicurarci la seconda posizione in campionato”.