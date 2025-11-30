Chi vince il Mondiale di F1 ad Abu Dhabi? Le combinazioni per Norris, Verstappen e Piastri

Al termine del GP del Qatar, penultima tappa del Mondiale 2025 di F1, restano tre piloti in corsa per il titolo iridato: comanda il britannico Lando Norris, primo con 408 punti, davanti al neerlandese Max Verstappen, secondo a quota 396, ed all’australiano Oscar Piastri, terzo con 392.

Norris (McLaren) vanta dunque 12 punti su Verstappen (Red Bull Racing) e 16 lunghezze su Piastri (McLaren), mentre nell’ultimo appuntamento, in programma nel prossimo fine settimana ad Abu Dhabi, saranno in palio gli ultimi 25 punti della stagione, che potrebbero anche riscrivere la classifica.

Ovviamente il favorito resta Norris, che può contare anche sul potenziale gioco di squadra con Piastri, anche se quest’ultimo è ancora parte della contesa per il titolo iridato: il britannico, però, è padrone del proprio destino, in quanto in caso di podio sarà certo del titolo.

Con un quarto o un quinto posto, invece, Norris deve sperare che Verstappen non vinca, mentre con un sesto o un settimo posto il successo arriverebbe in caso di mancata affermazione di uno dei due rivali diretti. In caso di ottavo posto, invece, il britannico festeggerebbe qualora Verstappen non arrivasse tra i primi due e Piastri non vincesse.

Col nono posto, invece, Norris sarebbe campione con Verstappen giù dal podio e Piastri al massimo secondo, infine con un decimo posto o restando fuori dalla zona punti, Norris vincerebbe comunque con Verstappen fuori dalla top 3 e Piastri al massimo sul gradino più basso del podio.

Verstappen, al contrario, per vincere il titolo dovrebbe conquistare l’ultimo GP e sperare che Norris non salga sul podio, oppure potrebbe trionfare arrivando secondo e sperare che Norris non arrivi tra i primi 7 e Piastri non vinca, oppure arrivando terzo, nel caso in cui Norris non dovesse arrivare tra i primi 8 e Piastri non dovesse vincere.

Piastri, infine, diventerebbe campione soltanto in due circostanze: vincendo ad Abu Dhabi, con Norris fuori dalle prime 5 posizioni, oppure arrivando secondo, con Norris escluso dalle prime 9 piazze e Verstappen giù dal podio. Il terzo posto, infatti, in ogni caso non basterebbe all’australiano.

TUTTE LE COMBINAZIONI PER IL MONDIALE PILOTI DI F1

Norris campione se…

Arriva tra i primi 3

Arriva 4° o 5° e Verstappen non vince

Arriva 6° o 7° e non vince uno tra Verstappen e Piastri

Arriva 8°, Verstappen non arriva tra i primi 2 e Piastri non vince

Arriva 9°, Verstappen non arriva tra i primi 3 e Piastri non vince

Arriva 10° o non fa punti, Verstappen non arriva tra i primi 3 e Piastri non arriva tra i primi 2

Verstappen campione se…

Vince e Norris non arriva tra i primi 3

Arriva 2°, Norris non arriva tra i primi 7 e Piastri non vince

Arriva 3°, Norris non arriva tra i primi 8 e Piastri non vince

Piastri campione se…

Vince e Norris non arriva tra i primi 5

Arriva 2°, Norris non arriva tra i primi 9 e Verstappen non arriva tra i primi 3