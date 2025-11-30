F1, pagelle GP Qatar 2025: geniale tattica Red Bull, grave errore strategico per la McLaren

PAGELLE GP QATAR 2025 F1

Max Verstappen 10: dopo la pausa estiva ha collezionato nove podi consecutivi e cinque vittorie, rendendosi protagonista di una rimonta assolutamente folle destinata a rimanere negli annali della F1 a prescindere dall’epilogo di Abu Dhabi. In Qatar ribalta un weekend cominciato malissimo (6° nella Sprint Qualifying) su un tracciato perfetto per la McLaren, sfruttando l’errore strategico del team papaya e disputando una gara perfetta sotto ogni punto di vista.

Oscar Piastri 9: la pessima strategia McLaren gli nega una vittoria ampiamente meritata e lo estromette con ogni probabilità dalla corsa al titolo. Senza quella Safety Car e l’errore del muretto box papaya l’australiano avrebbe completato un weekend perfetto (dalla Sprint Qualifying in poi), mentre adesso deve leccarsi le ferite ripensando soprattutto al blackout avvenuto da Monza a Las Vegas.

Carlos Sainz 9,5: da settimo a terzo con una Williams. La variabile della Safety Car lo aiuta solo in parte, ma il pilota spagnolo costruisce il suo secondo podio stagionale con una gara eccezionale a livello di ritmo e gestione delle gomme. Dopo tanti bocconi amari, l’ex ferrarista può chiudere il 2025 con un bel sorriso.

Lando Norris 6: l’errore strategico della squadra complica notevolmente la sua gara, ma arrivare quarto dietro alla Williams di Sainz è comunque inaccettabile considerando il potenziale della MCL39 a Lusail. Subisce il sorpasso di Verstappen in partenza, poi non ha lo stesso passo del compagno di squadra e resta a lungo bloccato nel traffico racimolando in extremis un paio di punti in più per il piccolo errore di Antonelli.

Kimi Antonelli 6,5: weekend in crescendo e terza gara delle ultime quattro davanti all’altra Mercedes di Russell. Ottima partenza e buon ritmo, vede sfumare il podio subendo il sorpasso di Sainz ai box nella prima sosta (lunga attesa dopo il pit-stop per attendere il transito delle altre vetture) e nel finale commette un piccolo errore cedendo il quarto posto a Norris.

Fernando Alonso 8: Aston Martin rialza la testa dopo la debacle di Las Vegas e ipoteca il settimo posto nel Mondiale costruttori (superando la Haas) grazie ai punti raccolti dallo spagnolo in Qatar tra la Sprint e la gara. La settima piazza odierna del veterano iberico, autore di un testacoda nella seconda parte della corsa, rappresenta una mezza impresa in base alla velocità delle varie macchine in griglia.

Ferrari 3: a livello di punti non è neanche il peggior weekend della stagione, ma le prestazioni della SF-25 a Lusail sono state disastrose sia sul giro secco che sulla lunga distanza. Leclerc e Hamilton non vedono l’ora di andare in vacanza, nella speranza di poter guidare una monoposto competitiva nel 2026.