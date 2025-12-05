F1, Charles Leclerc: “Non ho molte speranze, c’è qualcosa che ci manca da 2-3 gare…”

Un amaro realismo. Andato in archivio il venerdì di Yas Marina, ultimo week end del Mondiale 2025 di F1. Il day-1 è servito, come al solito, ai team per provare varie soluzioni in termini di assetto su una pista particolare dove è molto importante riuscire a conservare un buon grip con le gomme, specie nell’affrontare il terzo tratto del circuito decisamente guidato.

In Ferrari si fa fatica, ma del resto è un po’ quello che è accaduto per tutto l’anno. Tuttavia, nelle ultime apparizioni il livello di competitività della Rossa si è abbassato ulteriormente rispetto alla concorrenza ed è un aspetto di cui ha parlato il monegasco Charles Leclerc ai microfoni dei media. Alla fine, si può dire che l’unico sorriso per Charles sia arrivato per aver condiviso il box nella FP1 col fratello Arthur.

Quest’ultimo ha potuto guidare la Ferrari per il regolamento secondo cui ogni pilota ha l’obbligo di ‘cedere’, nel corso della stagione, la guida della propria monoposto a un rookie, ossia un racing driver che ha corso meno di tre gare in carriera. In questo caso, Lewis Hamilton ha dovuto adeguarsi alla norma.

“Devo dire che fare la sessione con mio fratello è stata l’unica cosa positiva della giornata, perché il resto è stata una lotta“, ha commentato Leclerc. “Non ho molta speranza, o quantomeno non ancora. Stiamo provando di tutto, ma purtroppo c’è qualcosa che ci manca da 2-3 gare e non capisco bene dove sia finito. Stiamo facendo di tutto per cercare di capirlo e spero che riusciremo a trovare una soluzione prima delle qualifiche di domani“, ha sottolineato il ferrarista.

In altre parole, non si aspetta altro che terminare quest’annata così poco soddisfacente: “Sono piuttosto felice che sia l’ultimo venerdì dell’anno, soprattutto considerando come stiamo andando in questo momento. Ma vorrei finire alla grande e non sembra che finiremo alla grande se dovessimo continuare così. Farò comunque del mio meglio“, ha concluso il monegasco, che in questa sede festeggerà il suo 150° GP in rosso.