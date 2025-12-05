F1, Lando Norris: “Voglio qualcosa in più dalla macchina, dobbiamo migliorare verso la qualifica”

Lando Norris ha dominato le prove libere del venerdì sul circuito di Yas Marina in occasione dell’ultimo round stagionale del Mondiale 2025 di Formula Uno. Il britannico della McLaren si è preso di forza il ruolo di favorito d’obbligo per la pole position ma soprattutto per la vittoria del Gran Premio di Abu Dhabi, che gli regalerebbe anche il primo titolo iridato della carriera avendo ad oggi un margine di 12 punti su Max Verstappen e di 16 su Oscar Piastri.

Il leader della generale ha dettato legge sulla pista progettata da Hermann Tilke, rifilando tre decimi agli inseguitori sul giro secco ed effettuando un long-run eccezionale: “Non è stata una giornata negativa sicuramente, anzi è stata positiva, ma sappiamo che dovremo migliorare ancora in qualifica, non c’è niente di cui sorridere. I tempi di oggi non mi daranno nessun vantaggio per domani“, ha dichiarato ai media.

“Guardando i tempi va tutto bene al momento, ma voglio qualcosa in più dalla macchina, non sono totalmente contento e a mio agio. Stiamo provando varie cose per cercare di capire alcuni comportamenti della vettura, per cui spero che possa esserci ancora margine da estrarre nella nottata“, ha aggiunto Norris analizzando il suo venerdì ad Abu Dhabi.