F1, Lewis Hamilton: “Ho dovuto recuperare il tempo perso. Mi sono trovato bene con la vettura”

Lewis Hamilton chiude con la voglia di essere positivo la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi, ventiquattresimo ed ultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato di Yas Marina, il pilota sette volte campione del mondo ha dovuto recuperare il tempo perso nella prima sessione dato che, nella FP1, il “Re Nero” aveva lasciato il sedile ad Arthur Leclerc. Proprio per questo motivo il pilota della Ferrari ha cercato di mettere in cascina il maggior numero di giri, ma la prestazione è rimasta lontana dai migliori.

La sessione pomeridiana ha visto il miglior crono del leader della classifica generale Lando Norris che ha chiuso in 1:23.093 precedendo Max Verstappen (+0.363) e George Russell (+0.379). Quarta posizione per Oliver Bearman, quinta e sesta per le due Kick Sauber di Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto, quindi settimo Isack Hadjar davanti a Charles Leclerc, ottavo a 575 millesimi. Lewis Hamilton, invece, ha concluso la sua FP2 in 14a posizione con un distacco di 856 millesimi dalla vetta.

Al termine del venerdì del Gran Premio di Abu Dhabi il pilota nativo di Stevenage ha analizzato quanto avvenuto in pista ai microfoni di Sky Sport: “Mi sono sentito bene in macchina. Penso che Arthur Leclerc abbia fatto un buon lavoro stamattina. Credo che sia sempre bello vedere i giovani e esordire e fare vedere quello che sanno fare”.

L’inglese poi analizza quanto ho fatto in pista: “Nel complesso ho chiuso la FP2 un po’ indietro, ma ho fatto del mio meglio per trovare il feeling il più velocemente possibile e ovviamente mi sono trovato di fronte a un equilibrio piuttosto difficile nella sessione, quindi abbiamo un po’ di lavoro da fare”.