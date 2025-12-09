F1, Carlos Sainz: “Contento dei miei risultati in Williams. Ferrari? A qualcuno mancherò”

Lo spagnolo Carlos Sainz non si sarebbe aspettato che nel cambio dalla Ferrari alla Williams ne avrebbe giovato nell’immediato. L’iberico, infatti, era convinto che per parlare di top-3 sarebbe stato necessario attendere e invece, ironia della sorte, due podi sono arrivati a Baku (Azerbaijan) e Lusail (Qatar).

A Maranello, invece, il contributo di Lewis Hamilton, che ha preso il posto del madrileno, non ha portato ad alcuna presenza nelle prime tre posizioni. Non è un caso che sia stata la prima volta della carriera del Re Nero a non salire mai sul podio nella singola stagione.

Nel giorno dei test sulle gomme Pirelli ad Abu Dhabi, Sainz ha commentato quanto è accaduto: “Non sono contento per lo zero di Hamilton, sono contento dei miei due podi. Le cose mi sono andate bene come credevo che potessero andare, e questo è ciò che più mi soddisfa“, ha affermato l’iberico (fonte: MARCA).

Tornando sull’addio alla Ferrari: “Penso che ci saranno persone a cui mancherò, ma a livello personale penso“, ha aggiunto. Alla domanda se con la Ferrari di quest’anno avrebbe potuto ottenere risultati simili, lo spagnolo non si vuol sbilanciare: “Non lo so. Non mi sono mai fermato a pensarci, adesso speculare non serve a nulla.

Sono concentrato sul migliorare con la Williams e arrivare al 2026 nel miglior modo possibile“, ha concluso.