F1, Andrea Kimi Antonelli: “Sono migliorato dopo un periodo difficile, con Sainz visioni differenti sull’incidente”

Obiettivo: cancellare Austin, riprovarci, ripartire. Scalda i motori Andrea Kimi Antonelli in vista del GP del Messico, tappa numero venti del Mondiale 2025 di Formula 1 in scena questo weekend presso il particolare circuito Hermanos Rodríguez, tracciato che potrebbe esaltare proprio le caratteristiche della Mercedes.

Ma è troppo presto per fare calcoli. Il pilota emiliano dovrà correre in primis per sé stesso, in modo da mettersi alle spalle la delusione avuta al GP delle Americhe, gara chiusa fuori dalla zona punti per un contatto causato dalla Willams di Carlos Sainz. Il classe 2006 è appena intervenuto nella conferenza stampa di rito, per parlare proprio delle sue sensazioni prima del suo intenso fine settimana:

“È stato un peccato quel contatto, eravamo entrambi messi bene e siamo finiti entrambi fuori gara – ha detto Antonelli – Io e Sainz abbiamo un punti di vista sulla dinamica dell’incidente, ma voltiamo pagina. Non siamo usciti da Austin con ciò che volevamo, ma ci portiamo degli aspetti positivi che terremo a mente. Sono migliorato dopo un periodo difficile e lungo con le gare europee; mi sono fatto sopraffare dalla frustrazione. Ma dopo Monza col team ci siamo parlati e ho cambiato il mio approccio: più concentrato sul mio compito e il risultato viene da sé”.

Antonelli ha poi proseguito: “Sarà la mia prima volta in Messico, però sicuramente un pilota sente grande differenza tra aria pulita e non. Verstappen può vincere il titolo? Per certi versi si trova in una situazione migliore nel rincorrere e non ha nulla da perdere, la macchina è migliore rispetto a mesi fa. Può farcela, è in grande forma“