F1, Carlos Sainz: “Abbiamo colto la possibilità, sono al settimo cielo. Non me lo aspettavo”

Con grande sorpresa Carlos Sainz ha centrato la terza posizione in occasione del GP del Qatar, penultimo appuntamento valido per il Mondiale 2025 di Formula 1 appena andato in archivio presso l’iconico circuito di Losail. Grande prestazione per lo spagnolo, il quale ha confezionato la strategia perfetta pescando un jolly poco pronosticabile

Nello specifico il pilota della Williams ha ceduto il passo alla ferocia di Max Verstappen, il quale ha riaperto ancora una volta la discussione in ottica titolo precedendo la McLaren di Oscar Piastri. Una volta arrivato al parco chiuso, l’iberico ha commentato con grande soddisfazione quanto faatto:

“Sono felicissimo, fiero del team e di quanto fatto. All’inizio pesavamo fosse il wekend più difficile dell’anno, invece abbiamo conquistato il podio – ha detto Sainz – Credo sia stato tutto perfetto, dal passo gara, alle gomme, alla difesa, alla gestione. Questo ci ha dato un terzo posto inaspettato“.

Sainz ha poi proseguito: “Pit Stop perfetto? Tutto è andato alla grande, siamo migliorati molto: oggi abbiamo sfruttato ogni possibilità. Sono grato, perché non me lo aspettavo. Sono al settimo cielo“.