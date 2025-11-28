Charles Leclerc si sfoga via radio contro Carlos Sainz: “Ci prende in giro così, domani lo farò io”

Il monegasco Charles Leclerc sarà costretto a partire dalla nona casella domani nella Sprint Race di Lusail (Qatar), penultima tappa del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito qatariano, il pilota della Ferrari ha dovuto fare i conti coi soliti problemi di prestazione della Rossa che, anche in questa circostanza, gli hanno reso la vita molto complicata nelle qualifiche Sprint.

Il time attack, funzionale allo schieramento della gara del sabato, ha messo in evidenze le criticità della monoposto. Leclerc ha cercato in qualche modo di metterci una pezza e, nel corso del suo ultimo tentativo, l’obiettivo era quello della top-5. Un target non centrato anche per il traffico in pista in quel momento.

A questo proposito, dopo la comunicazione del nono tempo, Charles si è lasciato andare a uno sfogo via radio, contro il suo ex compagno di squadra, Carlos Sainz, attuale alfiere della Williams. Il monegasco si è lamentato del comportamento dello spagnolo nell’outlap dell’ultimo tentativo. Una condotta, a suo dire, volontaria che ha finito per rovinare la preparazione del giro.

“Incredibile, incredibile. Per l’amor del cielo. Oggi fa così, domani farò lo stesso con lui. Comunque, siamo molto lenti- Sainz prende in giro alla Safety Car Line e mette tutti nella m…a perché siamo troppo vicini a lui. Rallenta tantissimo prima della Safety Car Line 2“, ha aggiunto Leclerc.