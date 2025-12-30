Dove vedere in tv la Coppa Italia di volley oggi: orari partite 30 dicembre, programma, streaming

Oggi martedì 30 dicembre si giocano tre partite valide per i quarti di finale della Coppa Italia 2026 di volley maschile. Dopo il confronto disputato ieri sera tra Trento e Monza, oggi conosceremo le altre tre squadre promosse alla Final Four, in programma nel weekend del 7-8 febbraio a Bologna.

Si incomincia alle ore 19.00 con il match tra Verona e Milano: gli scaligeri, al momento al terzo posto nella classifica della Superlega, incrocerà i meneghini di fronte al proprio pubblico del Pala Agsm AIM. Il sestetto guidato dal fuoriclasse Noumory Keita partirà con i favori del pronostico, ma i ragazzi di coach Roberto Piazza hanno più volte dimostrato che in una partita secca possono fare la differenza e ci sarà da divertirsi in un incontro che si preannuncia particolarmente vibrante.

Si proseguirà alle ore 19.30 con l’atteso derby emiliano tra Piacenza e Modena: i Lupi stanno attraversando un momento estremamente complicato, hanno perso le ultime tre partite in campionato e sperano di rialzarsi; i Canarini si sono issati al quarto posto in classifica e si trovano ad appena quattro punti di distacco dalle capolista. Alessandro Bovolenta proverà a trascinare i padroni di casa, dall’altra parte della rete bisognerà prestare attenzione alla grande verve di Paul Buchegger.

Alle ore 20.30, invece, l’attesissimo big match tra Perugia e Civitanova: sfida tra la terza e la sesta forza al termine del girone d’andata di Superlega. I Block Devils saranno guidati dalla regia di Simone Giannelli e dalle bordate di Wassim Ben Tara, ma l’ostacolo sarà durissimo per i Campioni del Mondo: la Lube si è ripresa e punta a sovvertire il fattore campo con le folate di Aleksandar Nikolov e Mattia Bottolo, visto che la crisi di fine autunno sembra ormai essere stata messa alle spalle.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari, il palinsesto tv e streaming dei quarti di finale della Coppa Italia 2026 di volley maschile che si giocano oggi (martedì 30 dicembre). Tutte le partite saranno trasmesse in diretta streaming su VBTV, garantita la diretta tv su RaiSportHD per Perugia-Civitanova.

CALENDARIO COPPA ITALIA VOLLEY OGGI

Martedì 30 dicembre

Ore 19.00 Rana Verona vs Allianz Milano – Diretta streaming su VBTV

Ore 19.30 Gas Sales Bluenergy Piacenza vs Valsa Group Modena – Diretta streaming su VBTV

Ore 20.30 Sir Susa Scai Perugia vs Cucine Lube Civitanova – Diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, VBTV

PROGRAMMA COPPA ITALIA VOLLEY: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD per Perugia-Civitanova, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play per Perugia-Civitanova, gratis; VBTV per tutte le partite, per gli abbonati.