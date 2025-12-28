Quando la Coppa Italia di volley femminile 2026? Orari quarti di finale, tv, streaming, incroci e tabellone

Le migliori otto squadre al termine del giornata di andata della Serie A1 di volley femminilev si sono qualificate alla Coppa Italia. La competizione prevede la disputa di quarti di finale in partita secca sul campo delle migliori classificate: la prima ospiterà l’ottava, la seconda riceverà la visita della settima, la terza dovrà fare i conti con la sesta di fronte al proprio pubblico, la quarta incrocerà la quinta piazzata.

Le sfide da dentro o fuori si disputeranno martedì 30 dicembre, le quattro vincitrici accederanno alla Final Four, che andrà in scena nel weekend del 24-25 gennaio a Torino. Si incomincerà alle ore 19.00 con la sfida tra Scandicci e Vallefoglia: le Campionesse del Mondo partiranno con tutti i favori del pronostico contro le marchigiane, ma dovranno stare bene attente alle ambizioni delle ospiti.

Alle ore 20.00, invece, spazio al big match tra Novara e Milano (Paola Egonu e compagne proveranno a espugnare la tana delle Zanzare e alla contesa tra Conegliano e Bergamo (le detentrici del trofeo non dovranno sottovalutare le orobiche). Alle ore 20.30, invece, l’incerto match tra Chieri e Busto Arsizio.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming dei quarti di finale della Coppa Italia 2026 di volley femminile. Tutti gli incontri potranno essere seguiti in diretta streaming su VBTV, non sono previste dirette televisive sui canali Rai per questa fase del torneo.

CALENDARIO QUARTI DI FINALE COPPA ITALIA VOLLEY FEMMINILE 2026

Martedì 30 dicembre

Ore 19.00 Savino Del Bene Scandicci vs Megabox Ond. Savio Vallefoglia – Diretta streaming su VBTV

Ore 20.00 Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano vs Bergamo – Diretta streaming su VBTV

Ore 20.00 Igor Gorgonzola Novara vs Numia Vero Volley Milano – Diretta streaming su VBTV

Ore 20.30 Reale Mutua Fenera Chieri vs Eurotek Laica Uyba – Diretta streaming su VBTV

TABELLONE COPPA ITALIA VOLLEY FEMMINILE

[1] Conegliano vs [8] Bergamo

[4] Novara vs [5] Milano

[2] Scandicci vs [7] Vallefoglia

[3] Chieri vs [6] Busto Arsizio

PROGRAMMA COPPA ITALIA VOLLEY FEMMINILE: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV per tutte le partite, per gli abbonati.