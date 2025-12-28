Quando la Coppa Italia di volley 2026? Orari quarti di finale, tv, streaming, incroci e tabellone

Le migliori otto squadre al termine del giornata di andata della Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile, si sono qualificate alla Coppa Italia. La competizione prevede la disputa di quarti di finale in partita secca sul campo delle migliori classificate: la prima ospiterà l’ottava, la seconda riceverà la visita della settima, la terza dovrà fare i conti con la sesta di fronte al proprio pubblico, la quarta incrocerà la quinta piazzata.

Le sfide da dentro o fuori si disputeranno tra lunedì 29 e martedì 30 dicembre, le quattro vincitrici accederanno alla Final Four, che andrà in scena nel weekend del 7-8 febbraio a Bologna. Si incomincerà lunedì 29 dicembre (ore 20.30) con il match tra Trento e Monza: i Campioni d’Italia dovranno stare attenti contro i brianzoli, che possono inventarsi il colpaccio nelle sfide secche dove tutto può succedere. Riflettori puntati sul big match tra Perugia e Civitanova, previsto martedì 30 dicembre (ore 20.30): i Campioni d’Europa avranno il sostegno del pubblico del PalaBarton, ma la Lube ha tutti i mezzi per imporsi in trasferta.

Si preannuncia molto avvincente il derby emiliano tra Piacenza e Modenza, che andrà in scena il 30 dicembre (ore 19.30): i Canarini sapranno imporsi lontano dal PalaPanini oppure i Lupi riusciranno a gioire in casa? A completare il quadro, sempre martedì 30 dicembre (ore 19.00), il match tra Verona e Milano: dopo un impeccabile girone d’andata, gli scaligeri sapranno approdare anche alla Final Four oppure saranno i meneghini a esultare?

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming dei quarti di finale della Coppa Italia 2026 di volley maschile. Trento-Monza e Perugia-Civitanova saranno trasmesse in diretta tv su RaiSportHD, tutti gli incontri potranno essere seguiti in diretta streaming su VBTV.

CALENDARIO QUARTI DI FINALE COPPA ITALIA VOLLEY 2026

Lunedì 29 dicembre

Ore 20.30 Itas Trentino vs Vero Volley Monza – Diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, VBTV

Martedì 30 dicembre

Ore 19.00 Rana Verona vs Allianz Milano – Diretta streaming su VBTV

Ore 19.30 Gas Sales Bluenergy Piacenza vs Valsa Group Modena – Diretta streaming su VBTV

Ore 20.30 Sir Susa Scai Perugia vs Cucine Lube Civitanova – Diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, VBTV

TABELLONE COPPA ITALIA VOLLEY

QUARTI DI FINALE

[1] Trento vs [8] Monza

[4] Piacenza vs [5] Modena

[2] Verona vs [7] Milano

[3] Perugia vs [6] Civitanova

SEMIFINALI

Semifinale 1: Vincente Trento-Monza vs Vincente Piacenza-Modena

Semifinale 2: Vincente Verona-Milano vs Vincente Perugia-Civitanova

FINALE

Vincente Semifinale 1 vs Vincente Semifinale 2

PROGRAMMA COPPA ITALIA VOLLEY: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD per Trento-Monza e Perugia-Civitanova, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play per Trento-Monza e Perugia-Civitanova, gratis; VBTV per tutte le partite, per gli abbonati.