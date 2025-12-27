Seguici su
Pallavolo

Volley: la Supercoppa Italiana maschile si giocherà a Trieste

Pubblicato

8 minuti fa

il

Simone Giannelli
Giannelli IPA Agency

Come annunciato in un comunicato dalla Lega Pallavolo Serie A, la Del Monte Supercoppa SuperLega, si disputerà a Trieste, al PalaTrieste, il 28 febbraio e l’1 marzo. Appuntamento importante per assegnare il secondo trofeo stagionale (poche settimane prima in palio la Coppa Italia): sarà nel mezzo tra la fine della regular season e l’inizio dei play-off.

Le quattro compagini che si sfideranno saranno Itas Trentino, Cucine Lube Civitanova, Rana Verona e Sir Susa Scai Perugia. Match spettacolari quelli tra Trento e Perugia e Civitanova-Verona per decidere le due finaliste. Ancora non sono stati annunciati gli orari con la programmazione tv, arriverà il tutto nelle prossime settimane.

