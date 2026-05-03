Eczacibasi-Vakifbank oggi, Finale Champions League volley femminile 2026: orario, tv, programma, streaming

Istanbul si prepara a vivere una notte europea tutta in casa, ma dal forte accento italiano. La finale della Champions League 2026 di volley femminile metterà infatti di fronte VakifBank Istanbul ed Eczacibasi Dynavit Istanbul, domenica 3 maggio alla Ülker Sports and Event Hall (ore 20.00 locali, 19.00 italiane). In palio il titolo continentale al termine di due semifinali spettacolari, entrambe risolte al tie-break contro le squadre italiane.

Il VakifBank di Giovanni Guidetti ha firmato una delle rimonte più incredibili degli ultimi anni, estromettendo Conegliano dopo essere stato sotto di due set e con le venete avanti 22-17 nel terzo parziale. Le turche hanno annullato quattro match-point, ribaltando completamente l’inerzia del match fino al 3-2 finale. Protagoniste assolute Tijana Boskovic, autrice di 34 punti, e Marina Markova, devastante con 31, decisive nel cambiare ritmo alla gara con attacchi pesanti, maggiore incisività al servizio e una crescita evidente a muro.

Anche l’Eczacibasi di Giulio Cesare Bregoli ha dovuto sudare per conquistare la finale, superando Scandicci sempre al quinto set. Le toscane hanno retto a lungo grazie a una super Ekaterina Antropova da 34 punti, ma nel momento decisivo hanno ceduto alla potenza di Magdalena Stysiak (30 punti) e alla completezza di Ebrar Karakurt, capace di incidere con 18 punti e ben 4 muri. Un epilogo amaro per Scandicci, che non riesce a tornare all’ultimo atto, mentre per Conegliano si chiude il ciclo europeo dopo due trionfi consecutivi.

L’atto conclusivo proporrà dunque un confronto tra due squadre che si conoscono a memoria. Nei precedenti stagionali più recenti il VakifBank ha spesso avuto la meglio, imponendosi in Coppa di Turchia e nei play-off della Sultanlar Ligi, ma l’Eczacibasi ha dimostrato di poter colpire, come nel successo in campionato di gennaio. Un equilibrio che promette una finale aperta, dove ogni dettaglio potrà fare la differenza.

I riflettori saranno inevitabilmente puntati sulle opposte: Boskovic contro Stysiak, due terminali offensivi di livello assoluto. La serba ha già dimostrato di saper decidere le partite più delicate, mentre la polacca arriva con grande fiducia dopo la prova dominante in semifinale. Attorno a loro si svilupperanno le strategie delle due squadre. Il VakifBank potrà contare anche sull’esplosività di Markova, sulla regia lucida di Cansu Ozbay e sulla solidità al centro di Zehra Gunes e Chiaka Ogbogu. Dall’altra parte, l’Eczacibasi risponderà con la fisicità di Karakurt, la consistenza di Sinead Jack-Kisal, la gestione di Elif Sahin e il contributo di attaccanti come Kathryn Plummer, Dana Rettke e Yaprak Erkek.

Il fischio d’inizio è in programma alla Ülker Sports and Event Hall di Istanbul alle 19.00. La partita sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma a pagamento Sky sul canale Sky Sport Arena (204 della piattaforma Sky), mentre è prevista la diretta streaming su Dazn (visibile saltuariamente anche sul canale 214 di Sky), su Now Tv, su Sky Go e su Eurovolley tv. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Savino Vakifbank Istanbul e Eczacibasi Dynavit Istanbul.

CALENDARIO VAKIFBANK-ECZACIBASI, FINALE CHAMPIONS LEAGUE

Domenica 3 maggio – Ülker Sports and Event Hall di Istanbul

Ore 19.00 Vakifbank Istanbul vs Eczacibasi Dynavit Istanbul – Diretta tv su Sky Sport Arena

PROGRAMMA VAKIFBANK-ECZACIBASI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.