Domen Prevc fa il vuoto a Oberstdorf e va subito in fuga nella Tournée dei 4 Trampolini

Domen Prevc conferma la netta superiorità evidenziata ieri in qualificazione e domina la gara di Oberstdorf, valevole come primo atto della 74ma Tournée dei Quattro Trampolini e settima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di salto con gli sci. Lo sloveno ha vinto con ampio margine sul Schattenbergschanze, rifilando distacchi notevoli a tutti i rivali e mettendo già una seria ipoteca sulla conquista dell’Aquila d’Oro.

Il fratello minore di Peter archivia così il quindicesimo successo individuale della carriera nel circuito maggiore, ottenendo la sesta vittoria stagionale ed il decimo podio su dodici gare disputate. Domen Prevc consolida dunque la sua leadership nella classifica generale di Coppa del Mondo (+263 sul primo inseguitore Ryoyu Kobayashi), costruendo inoltre un tesoretto molto importante per il prosieguo della Vierschanzentournee.

Il 26enne di Kranj è stato il migliore in entrambe le serie sul Large Hill bavarese, trionfando con 17.5 punti di vantaggio sulla coppia formata dal connazionale sloveno Timi Zajc (poi però squalificato per sci irregolari) e dall’austriaco Daniel Tschofenig, appaiati in seconda posizione dopo aver superato all’ultimo salto gli austriaci Jan Hoerl (scivolato da 2° a 4° con 19.6 punti di gap dalla vetta) e Jonas Schuster (da 3° a 8°).

Distacchi pesanti anche per i padroni di casa tedeschi Felix Hoffmann e Philipp Raimund, 3° e 5° a 19.4 e 21.1 punti, ma soprattutto per il temibile fuoriclasse giapponese Ryoyu Kobayashi, solo 6° a 21.7 punti dalla testa. Sogni di gloria già tramontati verosimilmente per altri big come Stefan Kraft e Anze Lanisek, che pagano addirittura una trentina di punti da Domen Prevc dopo due delle otto serie previste nella Tournée.