Domen Prevc impressiona in qualificazione a Oberstdorf nel primo atto della Tournée dei 4 Trampolini

Si apre con una sontuosa prestazione di Domen Prevc nelle qualificazioni di Oberstdorf (in Germania) la 74ma edizione della Tournée dei Quattro Trampolini. Lo sloveno ha fatto il vuoto sul Schattenbergschanze, candidandosi al ruolo di favorito principale per la vittoria in vista della gara inaugurale della Vierschanzentournee valevole anche come settima tappa stagionale della Coppa del Mondo 2025-2026 di salto con gli sci.

Il leader della classifica generale del circuito maggiore, con all’attivo cinque successi in undici competizioni disputate, ha realizzato la miglior misura della qualificazione odierna sul Large Hill HS137 bavarese raggiungendo quota 139,5 metri e infliggendo distacchi abissali al resto della concorrenza in attesa di fare veramente sul serio a partire da domani quando entrerà nel vivo la corsa per la conquista dell’Aquila d’Oro.

Domen Prevc ha preceduto di 10.7 punti il padrone di casa tedesco Philipp Raimund e di 11.3 punti l’austriaco Daniel Tschofenig, vincitore della passata edizione della Tournée. Quarta piazza per lo sloveno Timi Zajc davanti agli austriaci Jan Hoerl e Stephan Embacher, mentre il fuoriclasse giapponese Ryoyu Kobayashi si è attestato in settima posizione. Nessun eliminazione di lusso da segnalare, ad eccezione forse del teutonico Karl Geiger solo 53°. Assenti gli italiani, che si stanno allenando sui trampolini olimpici di Predazzo e torneranno in azione dalla prossima tappa della manifestazione a Garmisch.