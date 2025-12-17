Combinata nordicaSci NordicoSport Invernali
Combinata nordica, la Coppa del Mondo maschile riparte dal difficile contesto di Ramsau
La Coppa del Mondo di combinata nordica è prossima a vivere, anche in questo 2025, il canonico appuntamento pre-natalizio di Ramsau am Dachstein. La località austriaca è una di quelle che non manca mai dal calendario del circuito maggiore, del quale è diventata una piccola istituzione, nonostante il trampolino sia vetusto e di piccole dimensioni.
Per la verità, il borgo stiriano sta addirittura accarezzando l’idea di candidarsi per organizzare i Mondiali di sci nordico, come già avvenuto nel 1999. All’epoca, per disputare le competizioni su trampolino grande, ci si appoggiò a Bischofshofen. La dinamica si riproporrebbe per qualsiasi eventuale manifestazione iridata futura.
Tuttavia, la candidatura per il 2031 è stata ritirata a causa dell’assenza di coperture finanziarie. Si vedrà se il progetto avrà modo di concretizzarsi in futuro. Per adesso, ci si deve accontentare della Coppa del Mondo. Si gareggerà venerdì 19 e sabato 20 dicembre. Si inizierà con una Mass Start, mentre l’ultima gara dell’anno solare 2025 sarà una Gundersen.
COPPA DEL MONDO COMBINATA NORDICA
RAMSAU – MASCHILE
Località: Ramsau am Dachstein (Austria)
Dimensioni trampolino: HS98 (Normal Hill)
Ingresso nel calendario: gennaio 1998
Ultima apparizione: dicembre 2024
Gare ospitate: 45
Eventi di rilievo ospitati: Mondiali 1999
VINCITORI ULTIMI 10 ANNI
2015 (NH/10) – Magnus MOAN (NOR)
2015 (NH/10) – Eric FRENZEL (GER)
2016 (NH/10) – Johannes RYDZEK (GER)
2016 (NH/10) – Eric FRENZEL (GER)
2017 (NH/10) – Eric FRENZEL (GER)
2017 (NH/10) – Fabian RIEßLE (GER)
2018 (NH/10) – Jarl Magnus RIIBER (NOR)
2018 (NH/10) – Jørgen GRAABAK (NOR)
2019 (NH/10) – Vinzenz GEIGER (GER)
2019 (NH/10) – Jarl Magnus RIIBER (NOR)
2020 (NH/10) – Vinzenz GEIGER (GER)
2020 (NH/10) – Vinzenz GEIGER (GER)
2021 (NH/10) – Jarl Magnus RIIBER (NOR)
2021 (NH/10) – Jarl Magnus RIIBER (NOR)
2022 (NH/10) – Jarl Magnus RIIBER (NOR)
2022 (NH/10) – Vinzenz GEIGER (GER)
2023 (NH/MS) – Johannes LAMPARTER (AUT)
2023 (NH/IC) – Johannes LAMPARTER (AUT)
2024 (NH/MS) – Jarl Magnus RIIBER (NOR)
2024 (NH/10) – Vinzenz GEIGER (GER)
ATLETI IN ATTIVITA’ SALITI SUL PODIO
10 – GEIGER Vinzenz [GER] (5-2-3)
3 – LAMPARTER Johannes [AUT] (2-1-0)
3 – RYDZEK Johannes [GER] (1-1-1)
2 – OFTEBRO Jens Lurås [NOR] (0-2-0)
2 – PITTIN Alessandro [ITA] (0-1-1)
2 – HEROLA Ilkka [FIN] (0-1-1)
2 – FAIßT Manuel [GER] (0-0-2)
1 – REHRL Franz-Josef [AUT] (0-1-0)
1 – HIRVONEN Eero [FIN] (0-0-1)
1 – GREIDERER Lukas [AUT] (0-0-1)
1 – RETTENEGGER Stefan [AUT] (0-1-0)
1 – ILVES Kristjan [EST] (0-0-1)
1 – SCHMID Julian [GER] (0-0-1)
PODI SUDDIVISI PER NAZIONE
47 (15-13-19) – GERMANIA
42 (18-16-8) – NORVEGIA
18 (6-6-6) – AUSTRIA
10 (4-3-3) – FRANCIA
9 (1-4-4) – FINLANDIA
2 (1-1-0) – USA
2 (0-1-1) – ITALIA
2 (0-1-1) – SVIZZERA
1 (0-0-1) – GIAPPONE
1 (0-0-1) – RUSSIA
1 (0-0-1) – ESTONIA
ITALIA, MIGLIORI RISULTATI
2° posto – PITTIN Alessandro – NH/10 km del 17/12/2017
3° posto – PITTIN Alessandro – NH/10 km del 19/12/2009
10° posto – PITTIN Alessandro – NH/10 km del 23/12/2018
11° posto – PITTIN Alessandro – NH/10 km del 18/12/2009
11° posto – COSTA Samuel – NH/10 km del 20/12/2015
11° posto – PITTIN Alessandro – NH/10 km del 17/12/2016
11° posto – PITTIN Alessandro – NH/10 km del 22/12/2019