Combinata nordica, la Coppa del Mondo maschile riparte dal difficile contesto di Ramsau

La Coppa del Mondo di combinata nordica è prossima a vivere, anche in questo 2025, il canonico appuntamento pre-natalizio di Ramsau am Dachstein. La località austriaca è una di quelle che non manca mai dal calendario del circuito maggiore, del quale è diventata una piccola istituzione, nonostante il trampolino sia vetusto e di piccole dimensioni.

Per la verità, il borgo stiriano sta addirittura accarezzando l’idea di candidarsi per organizzare i Mondiali di sci nordico, come già avvenuto nel 1999. All’epoca, per disputare le competizioni su trampolino grande, ci si appoggiò a Bischofshofen. La dinamica si riproporrebbe per qualsiasi eventuale manifestazione iridata futura.

Tuttavia, la candidatura per il 2031 è stata ritirata a causa dell’assenza di coperture finanziarie. Si vedrà se il progetto avrà modo di concretizzarsi in futuro. Per adesso, ci si deve accontentare della Coppa del Mondo. Si gareggerà venerdì 19 e sabato 20 dicembre. Si inizierà con una Mass Start, mentre l’ultima gara dell’anno solare 2025 sarà una Gundersen.

COPPA DEL MONDO COMBINATA NORDICA

RAMSAU – MASCHILE

Località: Ramsau am Dachstein (Austria)

Dimensioni trampolino: HS98 (Normal Hill)

Ingresso nel calendario: gennaio 1998

Ultima apparizione: dicembre 2024

Gare ospitate: 45

Eventi di rilievo ospitati: Mondiali 1999

VINCITORI ULTIMI 10 ANNI

2015 (NH/10) – Magnus MOAN (NOR)

2015 (NH/10) – Eric FRENZEL (GER)

2016 (NH/10) – Johannes RYDZEK (GER)

2016 (NH/10) – Eric FRENZEL (GER)

2017 (NH/10) – Eric FRENZEL (GER)

2017 (NH/10) – Fabian RIEßLE (GER)

2018 (NH/10) – Jarl Magnus RIIBER (NOR)

2018 (NH/10) – Jørgen GRAABAK (NOR)

2019 (NH/10) – Vinzenz GEIGER (GER)

2019 (NH/10) – Jarl Magnus RIIBER (NOR)

2020 (NH/10) – Vinzenz GEIGER (GER)

2020 (NH/10) – Vinzenz GEIGER (GER)

2021 (NH/10) – Jarl Magnus RIIBER (NOR)

2021 (NH/10) – Jarl Magnus RIIBER (NOR)

2022 (NH/10) – Jarl Magnus RIIBER (NOR)

2022 (NH/10) – Vinzenz GEIGER (GER)

2023 (NH/MS) – Johannes LAMPARTER (AUT)

2023 (NH/IC) – Johannes LAMPARTER (AUT)

2024 (NH/MS) – Jarl Magnus RIIBER (NOR)

2024 (NH/10) – Vinzenz GEIGER (GER)

ATLETI IN ATTIVITA’ SALITI SUL PODIO

10 – GEIGER Vinzenz [GER] (5-2-3)

3 – LAMPARTER Johannes [AUT] (2-1-0)

3 – RYDZEK Johannes [GER] (1-1-1)

2 – OFTEBRO Jens Lurås [NOR] (0-2-0)

2 – PITTIN Alessandro [ITA] (0-1-1)

2 – HEROLA Ilkka [FIN] (0-1-1)

2 – FAIßT Manuel [GER] (0-0-2)

1 – REHRL Franz-Josef [AUT] (0-1-0)

1 – HIRVONEN Eero [FIN] (0-0-1)

1 – GREIDERER Lukas [AUT] (0-0-1)

1 – RETTENEGGER Stefan [AUT] (0-1-0)

1 – ILVES Kristjan [EST] (0-0-1)

1 – SCHMID Julian [GER] (0-0-1)

PODI SUDDIVISI PER NAZIONE

47 (15-13-19) – GERMANIA

42 (18-16-8) – NORVEGIA

18 (6-6-6) – AUSTRIA

10 (4-3-3) – FRANCIA

9 (1-4-4) – FINLANDIA

2 (1-1-0) – USA

2 (0-1-1) – ITALIA

2 (0-1-1) – SVIZZERA

1 (0-0-1) – GIAPPONE

1 (0-0-1) – RUSSIA

1 (0-0-1) – ESTONIA

ITALIA, MIGLIORI RISULTATI

2° posto – PITTIN Alessandro – NH/10 km del 17/12/2017

3° posto – PITTIN Alessandro – NH/10 km del 19/12/2009

10° posto – PITTIN Alessandro – NH/10 km del 23/12/2018

11° posto – PITTIN Alessandro – NH/10 km del 18/12/2009

11° posto – COSTA Samuel – NH/10 km del 20/12/2015

11° posto – PITTIN Alessandro – NH/10 km del 17/12/2016

11° posto – PITTIN Alessandro – NH/10 km del 22/12/2019