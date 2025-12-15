Combinata nordica, i convocati dell’Italia per la tappa di Ramsau: uomini e donne coinvolti in Austria

Fine-settimana di pausa per il massimo circuito internazionale della combinata nordica che riprendere il proprio cammino con l’appuntamento di Ramsau, in Austria. Un week end in cui saranno coinvolti sia uomini che donne nella competizione. Il tutto avrà inizio giovedì 18 dicembre con il duplice PCR a precedere tra venerdì 19 e sabato 20 dicembre mass start e Gundersen, con il trampolino Hs98 elemento in comune.

Per questa tappa il direttore tecnico Ivo Pertile ha convocato Samuel Costa, Aaron Kostner, Alessandro Pittin, Raffaele Buzzi, Domenico Mariotti, Veronica Gianmoena, Daniela Dejori e Greta Pinzani. Si spera di ottenere riscontri miglior rispetto all’ultima uscita di Trondheim (Norvegia).

Sulle nevi norvegese, l’unico azzurro in grado di entrare in zona punti è stato Costa con un deludente 32° posto a 2’27” dalla vetta (recuperando cinque posizioni nel fondo). Più lontani, infatti, Kostner 45°, Buzzi 53° e Mariotti 56°. Una tappa in cui a prevalere è stato il formidabile austriaco Johannes Lamparter, vincitore della Sfera di Cristallo nel 2023.