Combinata nordica: la Mass Start va a Thomas Rettenegger, italiani fuori dalla top-30

Dopo la delusione di settimana scorsa a Ruka, con l’annullamento a causa di condizioni avverse sul trampolino, arriva finalmente la prima vittoria della carriera per Thomas Rettenegger. Meritatissimo il successo nella Mass Start di Trondheim per l’austriaco, devastante dall’HS102 della località norvegese.

Ci si aspettava uno stravolgimento della classifica nel salto e così è stato. Ad esempio Johannes Rydzek, leader dopo il fondo, è crollato addirittura in ventiduesima piazza. Davanti dunque i saltatori: 100 metri per Rettenegger, di gran lunga il miglior salto di giornata, per conquistare il successo in Coppa del Mondo.

Alle sue spalle la sorpresa tedesca Wendelin Thannheimer e l’altro austriaco Franz-Josef Rehrl. Completano la top-5 Ilkka Herola e Paul Walcher, mentre sesto è Johannes Lamparter con il pettorale giallo.

Crollano gli azzurri nella prova dal trampolino. Trentaduesimo Samuel Costa, quarantesimo Aaron Kostner, quarantacinquesimo Alessandro Pittin, cinquantaquattresimo Raffaele Buzzi.