Combinata nordica, Lamparter trionfa nella Gundersen di Trondheim. Costa unico azzurro a punti

Johannes Lamparter torna a vincere dopo la doppietta di Ruka e si impone nella Gundersen di Trondheim (in Norvegia), valevole come ultimo atto della seconda tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di combinata nordica. Per il formidabile austriaco si tratta del ventesimo successo individuale della carriera nel circuito maggiore, il terzo della stagione su quattro gare disputate.

Lamparter, vincitore della Sfera di Cristallo nel 2023, ha costruito gran parte della vittoria odierna nel segmento di salto mattutino, facendo valere poi la sua superiorità sugli sci stretti nei confronti di Franz-Josef Rehrl (il migliore sul trampolino) e trionfando in solitaria con un margine di 11.6″ sul connazionale e 27.3″ sul tedesco Julian Schmid, che hanno completato il podio.

La Gundersen di 10 km si è conclusa inoltre con il quarto posto del teutonico Wendelin Thannheimer ed il quinto del finlandese Ilkka Herola, che hanno avuto la peggio nella volata finale con Schmid. Completano la top10 nell’ordine l’austriaco Stefan Rettenegger, i tedeschi Johannes Rydzek e Vinzenz Geiger, il finlandese Eero Hirvonen ed il norvegese Jens Luraas Oftebro.

Bilancio negativo in casa Italia, che piazza solamente Samuel Costa in zona punti con un deludente 32° posto a 2’27” dalla vetta (recuperando cinque posizioni nel fondo), mentre finiscono nelle retrovie Aaron Kostner 45°, Raffaele Buzzi 53° e Domenico Mariotti 56°.