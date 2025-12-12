Chi sono le avversarie di Nadia Battocletti agli Europei cross? Gli ostacoli verso la riconferma

Nadia Battocletti sarà la star assoluta della gara femminile agli Europei di Cross, che andranno in scena domenica 14 dicembre sui pratoni di Lagoa (Portogallo). La fuoriclasse trentina si presenterà in terra lusitana per difendere il titolo conquistato lo scorso anno e partirà con i favori del pronostico per arricchire ulteriormente il bottino di medaglie in questa annata agonistica, dopo la doppia gioia ai Mondiali (argento sui 10.000 e bronzo sui 5.000 metri) e la stoccata sui 10 km agli Europei di corsa su strada.

La 25enne partirà con i favori del pronostico dopo aver aperto in maniera brillante la stagione riservata alle corse campestri, imponendosi di forza ad Atapuerca e chiudendo al secondo posto in quel di Alcobendas. Nadia Battocletti dovrà però fare i conti con una concorrenza di primo piano e che sicuramente le darà del filo da torcere: prevalere in certi contesti e su certi terreni non è mai banale e scontato, dunque servirà una prestazione di carattere da parte dell’azzurra e bisognerà restare ben guardinghi.

La turca Yasemin Can trionfò per ben quattro volte consecutive tra il 2016 e il 2019 e lo scorso anno fu terza, dunque andrà presa con le pinze e potrebbe punzecchiare la nostra portacolori dal punto di vista agonistico. Nadia Battocletti si impose sui 10.000 metri agli Europei di Roma nel 2024, lasciandosi alle spalle l’olandese Diane Van Es e la britannica Megan Keith, che saranno anche in questa occasione delle avversarie e che potrebbero risultare scomode sul passo.

Keith si impose tra le under 20 nel 2021 e tra le under 23 nel 2023, ora spera di gioire al piano superiore; Van Es non ha mai strabiliato nel cross, ma potrebbe stupire in questa occasione. Più attardate nella gerarchia della vigilia risultano la belga Jana Van Lent e la portoghese Mariana Machado (quinta dodici mesi fa).