Calendario FIA WEC 2026: il programma di tutta la stagione, Imola ad aprile

Saranno ancora otto le prove che segneranno il FIA World Endurance Championship 2026. La serie globale riservata alle GT ed ai prototipi sarà ancora protagonista in Italia ad aprile in quel di Imola, evento che precederà di qualche settimana la 6h di Spa-Francorchamps e la leggendaria 24 Ore Le Mans.

Ferrari prova a confermarsi regina dopo aver primeggiato per tre anni consecutivi nella competizione francese. Il marchio di Maranello ha ottenuto nel 2025 anche il Mondiale piloti con Antonio Giovinazzi, Alessandro Pier Guidi e James Calado (n. 51) e quello costruttori grazie al prezioso contributo di Miguel Molina, Antonio Fuoco e Nicklas Nielsen (n. 50).

L’ultima auto citata si è posizionata al terzo posto tra i piloti dopo la 8h del Bahrain 2025 alle spalle della Ferrari privata n. 83 AF Corse di Robert Kubica/Yifei Ye/Phil Hanson. La 499P di colore giallo ha trionfato in Francia a giugno riuscendo a replicare quanto fatto nel 2023 e nel 2024, rispettivamente con la n. 51 e la n. 50.

Nel 2026 oltre a Imola, Spa (Belgio) e Le Mans (Francia), il FIA WEC correrà ancora anche a San Paolo (Brasile), Fuji (Giappone), Austin (USA), Bahrain e Qatar. In totale sono attese 36 auto in pista, 17 nella classe regina che perde Porsche e ‘guadagna’ Genesis.

Ovviamente oltre alle Hypercar spiccano 18 LMGT3 (due per costruttore). Nel 2026 è da segnalare l’esordio nel FIA WEC così come in altri campionati della Porsche 992 GT3-R EVO, la Ferrari 296 GT3 EVO e la Ford Mustang GT3 EVO.

Per i tifosi italiani sono ancora disponibili i biglietti per vivere la 6h di Imola, vinta da Ferrari lo scorso anno. L’appuntamento sulle rive del Santerno è confermato per il weekend del 19 aprile, la prima delle tre corse continentali della serie.

CALENDARIO FIA WORLD ENDURANCE CHAMPIONSHIP 2026