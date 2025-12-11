Calendario Europa League e Conference League oggi in tv: orari partite 11 dicembre, canali, streaming

Dopo la due-giorni dedicata alla Champions League, l’Europa League e la Conference League sono pronte a prendersi il loro consueto spazio del giovedì fatto di gol, emozioni e partite.

Tutto in una notte, in questo 11 dicembre: prima tranche di gare alle 18.45, seconda infornata di match dalle ore 21.00. Occhi sulle 3 italiane in campo: una Fiorentina in forte affanno ospita la Dinamo Kiev al Franchi in Conference, mentre in Europa League sia la Roma sia il Bologna saranno impegnate in trasferta. I capitoloni andranno a fare visita al Celtic, nuova trasferta in Scozia per gli uomini di Gasperini, mentre gli emiliani saranno di scena in Spagna sul campo del Celta Vigo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari esatti, il palinsesto tv e streaming delle partite valevoli per la sesta giornata della League Phase di Champions Europa League e delle gare che concorrono al programma del quinto turno della Conference League, fra tv e streaming.

CALENDARIO EUROPA LEAGUE E CONFERENCE LEAGUE 11 DICEMBRE

Giovedì 11 dicembre



18.45 Diretta Gol Europa e Conference League – Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su Now e Sky Go

18.45 Fiorentina-Dinamo Kiev – Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su Now e Sky Go

18.45 Utrecht-Nottingham Forest – Sky Sport Max, Sky Sport 253 e in streaming su Now e Sky Go

18.45 Ferencvaros-Rangers – Sky Sport 254 e in streaming su Now e Sky Go

18.45 Nizza-Braga – Sky Sport 255 e in streaming su Now e Sky Go

21.00 Diretta Gol Europa e Conference League – Sky Sport 251 e in streaming su Now e Sky Go

21.00 Celtic-Roma – Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su Now e Sky Go

21.00 Celta-Bologna – Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su Now e Sky Go

21.00 Basilea-Aston Villa – Diretta in chiaro su Tv8, Sky Sport Max, Sky Sport 254 e in streaming su tv8.it, Now e Sky Go

21.00 Friburgo-Salisburgo – Sky Sport 255 e in streaming su Now e Sky Go

21.00 Lione-Go Ahead Eagles – Sky Sport 256 e in streaming su Now e Sky Go