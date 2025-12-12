Calcio, vittoria di misura del Lecce contro il Pisa al Via del Mare nell’anticipo di Serie A

Andato in archivio l’anticipo del 15° turno del campionato di calcio di Serie A 2025-2026. Sul rettangolo verde dello Stadio Via del Mare, il Lecce si è imposto 1-0 contro il Pisa grazie al gol di Nikola Stulic al 72′. Una sfida importante per le zone basse della classifica e tre punti importanti per i salentini che si tengono a debita distanza dalle posizioni a rischio.

Di Francesco punta sul suo 4-3-3: Falcone – Ndaba, Gaspar, Gabriel, Veiga – Coulibaly, Ramadani, Berisha – Pierotti, Camarda, Sottil. Gilardino risponde con un 3-5-2: Calabresi, Caracciolo, Canestrelli – Touré, Akinsanmiro, Aebischer, Vural, Leris – Moreo, Meister.

PRIMO TEMPO – Prima fase di studio e dopo 10′ la formazione di casa perde per infortunio Berisha. Barella in campo e lacrime per il n.10 del Lecce. Entra Mohamed Kaba. La compagine pugliese cresce col passare dei minuti e al 28′ ha una grande opportunità: Sottil calcia sul primo palo e Coulibaly da pochi passi colpisce di testa ma Semper c’è; batti e ribatti in area piccola e alla fine i difensori del Pisa risolvono in qualche modo. Al 31′ ancora i ragazzi di Di Francesco vicini al gol: Camarda mette la palla in mezzo ma Tiago Gabriel, solo sul secondo palo, colpisce di testa e non trova incredibilmente lo specchio della porta. I giallorossi fanno molto più gioco e negli sgoccioli del primo tempo vanno nuovamente vicini alla realizzazione: da calcio piazzato, il già citato Tiago Gabriel colpisce di testa ma la palla finisce fuori di poco.

SECONDO TEMPO – Nella ripresa lo spartito non cambia ed è sempre la squadra leccese a rendersi pericolosa. Al 52′ un errore di Akinsamiro, favorisce Kaba che però sbaglia il passaggio risolutivo per Camarda e la chance sfuma. La formazione giallorossa attacca a testa bassa e trova finalmente il gol del vantaggio al 72′: Banda salta secco Caracciolo in area e mette in mezzo un cross a pelo d’erba che Stulic impatta perfettamente, trafiggendo il portiere del Pisa. Padroni di casa vicini in più di un’occasione al raddoppio, come nei minuti di recupero proprio con l’autore del gol, che da posizione favorevole spara alto. Finisce comunque 1-0 per la squadra di Di Francesco.