Calcio femminile, Italia ancora sconfitta nella seconda amichevole contro gli USA a Fort Lauderdale

Si chiude con una sconfitta il 2025 della Nazionale italiana di calcio femminile. Le azzurre sono state battute ancora una volta dagli USA nella seconda amichevole in Florida. Dopo il 3-0 di Orlando del 30 novembre, la formazione allenata da Andrea Soncin si è dovuta arrendere alle americane sullo score di 2-0.

Al Chase Stadium di Fort Lauderdale, la sfida è stata decisa dalle reti di Catarina Macario al 20′ e di Jaedyn Shaw al 41′. Un match nel quale le azzurre hanno peccato in fase di conclusione, mancando delle opportunità anche importanti, e in termini di continuità di gioco. Match, comunque, utili alle nostre portacolori in vista delle qualificazioni ai Mondiali 2027.

FORMAZIONI – Soncin vara un 3-5-2 e rispetto alla formazione della partita precedente contro le statunitensi c’è la conferma di solo due giocatrici, ovvero Martina Lenzini ed Elena Linari. Si opta per una coppia d’attacco formata da Martina Piemonte e Alice Corelli, al secondo gettone in azzurro dopo quello contro il Giappone dello scorso ottobre. Undici con difesa a tre formata da Lenzini, Salvai e Linari a protezione della porta di Durante; centrocampo a cinque con Di Guglielmo e Bonfantini sulle corsie esterne e il trio Caruso, Schatzer, Dragoni a comporre la cerniera. 4-2-3-1 per Emma Hayes, che anche lei effettua numerosi cambi, confermando cinque titolari rispetto alla sfida precedente, ovvero Claudia Dickey in porta, Naomi Girma ed Emily Fox in difesa, Alyssa Thompson, Claire Hutton e Catarina Macario in attacco. Squadra completata con Wiesner, Bugg e Fox in difesa, Heaps e Yohannes a centrocampo e Hutton nel trio delle trequartiste.

PRIMO TEMPO – Partono forti gli USA in cerca della marcatura nei primi minuti. Ci vanno vicine le padrone di casa al 7′, con una conclusione in diagoale di Macario che va di poco fuori. Al 13′ le nostre portacolori hanno una grande opportunità: Caruso mette dentro un cross basso, dalla destra, e Piemonte da posizione favorevolissima non arriva sul pallone. Al 20′ c’è la realizzazione degli States: verticalizzazione di Yohannes e Macario stavolta non dà scampo alla retroguardia nostrana, superando in pallonetto Durante. 8′ dopo ancora l’attaccante del Chelsea è protagonista dell’attacco degli Stati Uniti: grande sponda per la conclusione di Hutton che colpisce la traversa. Appuntamento col gol solo rimandato per le ragazze di Hayes e al 41′ c’è il raddoppio: Shaw parte dalla sinistra, stringendo al centro con un tiro a giro sul secondo palo imprendibile.

SECONDO TEMPO – Nella ripresa Soncin cerca di scuotere la sua squadra con alcuni cambi. Cantore prende il posto di Bonfantini e dalle iniziative della calciatrice di proprietà del Washington Spirit si creano delle opportunità. Al 50′ l’azzurra sfiora il gol, con una conclusione sul primo palo da posizione defilata sulla destra. Gli States rispondono con Yohannes al 52′ che manca il tris in maniera incredibile a portiere battuta, con Lenzini a salvare sulla linea di porta; al 56′ Heaps centra la seconda traversa della partita per le americane. Al 59′ l’Italia va vicina alla realizzazione. Un cross di Cantore dà l’opportunità a Dragoni di colpire da buona posizione, ma la centrocampista non inquadra lo specchio della porta. Tra il 65′ e il 66′ ci sono anche due gol annullati agli USA: Macario imbecca Yohannes, che trasforma in fuorigioco; la stessa attaccante del Chelsea gonfia la rete, ma l’azione è viziata da un fallo di Heaps. Negli ultimi minuti è provvidenziale un’uscita di Durante a evitare la segnatura di Shaw completamente libera in area, facendosi trovare pronta anche sulla ribattuta di Hutton. Triplice fischio e 2-0 per gli Stati Uniti.