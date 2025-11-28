Calcio femminile, Germania-Spagna a reti bianche nell’anadata della finale di Nations League 2025

È terminata senza reti l’andata della finale della Nations League 2025 di calcio femminile tra Germania e Spagna. Al Fritz-Walter-Stadion di Kaiserslautern si sono confrontate due delle compagni migliori del mondo e le tedesche speravano di sfruttare il fattore campo per piegare la resistenza delle campionesse del mondo in carica.

Partita a viso aperto sul rettangolo verde teutonico. Al 6′ Nicole Anyomi ha sui piedi la prima grande occasione per la Germania con un tiro che termina di poco al lato del secondo palo. La squadra di casa fa leva sulla grande forza fisica e spinge con Klara Bühl, alla presenza n. 75 con la maglia della propria nazionale, che chiama in causa Cata Coll con una conclusione pericolosa. L’estremo difensore della Roja risponde presente, leggendo alla perfezione anche il tentativo di Franziska Kett.

Tedesche sempre in attacco e solo un salvataggio miracoloso sulla linea di porta da parte di Irene Paredes impedisce a Jule Brand di trovare il gol del meritato vantaggio. Cata Coll è decisiva poco dopo su Bühl, prima di respingere due colpi di testa ravvicinati di Anyomi e, sulla ribattuta, di Rebecca Knaak. Tanto gioco e poco concretezza tra le fila teutoniche.

All’inizio della ripresa la Spagna rientra con un altro piglio e Alexia Putellas sfiora la marcatura con un tiro a giro, mentre Esther González colpisce il palo, su un cross di Mariona Caldentey nei minuti successivi. Le tedesche rispondono con una conclusione molto pericolosa di Bühl e un colpo di testa di Sjoeke Nüsken, di poco alto sopra la traversa della porta spagnola. Intorno al 70’, sempre la giocatrice di casa si crea lo spazio per un tiro che solo il montante sa fermare. La sfida, dunque si chiude sullo 0-0. Il ritorno si svolgerà martedì 2 dicembre all’Estadio Metropolitano di Madrid.