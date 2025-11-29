Calcio
Calcio femminile: l’Italia esce sconfitta dalla prima amichevole. Gli USA si impongono per 3-0 ad Orlando
Un buon test per la Nazionale italiana di calcio femminile. Nella notte italiana tra venerdì 28 e sabato 29 novembre le azzurre hanno perso per 3-0 i primo incontro con i fortissimi Stati Uniti, prima partita andata in scena sul campo di Orlando in attesa del secondo scontro, pianificato per l’1:00 di martedì 2 dicembre.
Tutt’altro che facile l’inizio delle nostre ragazze, costrette fin da subito a rincorrere. Dopo appena 120 secondi infatti le statunitensi passano in vantaggio con Olivia Moultrie, abile a sferrare un tiro da centro area dopo essere stata servita da Lavelle a seguito di una davvero pregevole manovra offensiva partita dalla catena di sinistra. Una volta assorbita la botta, la formazione tricolore rialza la testa, affacciandosi di tanto in tanto nell’area avversaria cercando di sfruttare soprattutto i calci piazzati. Non a caso a fine primo tempo saranno comunque tre i tiri in porta delle azzurre (contro i cinque delle rivali), cinque invece quelli in generale (contro i sette delle americane).
Il copione si ripete anche nelle prime battute della ripresa, con gli USA che partono subito molto aggressivi andando a segno nuovamente con Moultrie, salvo poi vedersi sventolare in faccia la bandierina a causa del fuorigioco. Le azzurre ripartono quando possono, provando a fare male. Ci andranno vicinissime al 54’, momento in cui Greggi recupera in corsa una bella palla sulla tre quarti trovando in imbucata Cambiaghi, la quale però da distanza ravvicinata si imbatte sui riflessi di Dickey.
La qualità a stelle strisce viene però sempre più fuori, palesandosi in modo evidente al 64‘, quando Coffey si impossessa della sfera dal cerchio di centrocampo, scatta in avanti con grande velocità fino a servire con un filtrante Macário, a sua volta perfetta nel sfoderare una diagonale di sinistro che non lascia scampo a Giuliani, in grande spolvero pochi minuti con un paio di parate di alto profilo. La numero 20 statunitense mette poi a referto una doppietta al 78’ facendo patire un missile da fuori area sul corridoio centrale dopo un passaggio sul filo dell’out confezionato da Yohannes.
Prende appunti quindi l’Italia, squadra che dopo aver preso confidenza con la selezione più titolata al mondo potrà salire di colpi nel prossimo match che, ricordiamo, si giocherà in quel di Fort Lauderdale.