A che ora il biathlon oggi in tv, sprint maschile Oestersund 2025: programma, tv, startlist, streaming
Prosegue il programma di gare ad Oestersund, in Svezia, sede della prima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon: nel pomeriggio di oggi, sabato 6 dicembre, alle ore 16.30, si terrà la 10 km sprint maschile, nella quale l’Italia sarà protagonista con sei azzurri.
Saranno 103 gli atleti nel complesso al via, tra i quali a rappresentare i colori azzurri saranno Elia Zeni con il pettorale numero 7, Didier Bionaz con il 25, Lukas Hofer con il 49, Tommaso Giacomel con il 58, Patrick Braunhofer con il 68 e Daniele Cappellari con il 69.
La diretta tv della 10 km sprint maschile della Coppa del Mondo di biathlon non sarà fruibile, mentre la diretta streaming sarà a cura di Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.
CALENDARIO COPPA DEL MONDO BIATHLON 2025
Sabato 6 dicembre 2025
Ore 16.30: 10 km sprint maschile ad Oestersund (Svezia)
PROGRAMMA COPPA DEL MONDO BIATHLON 2025: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN.
Diretta Live testuale: OA Sport.
STARTLIST COPPA DEL MONDO BIATHLON – 10 KM SPRINT MASCHILE
1 SCHOMMER Paul USA 1992 16:30:30 1
2 LANGER Thierry BEL 1991 16:31:00
3 BRANDT Viktor SWE 1999 16:31:30
4 SLETTEMARK Sondre GRL 2004 16:32:00
5 ZAHKNA Rene EST 1994 16:32:30
6 SINAPOV Anton BUL 1993 16:33:00
7 ZENI Elia ITA 2001 16:33:30
8 TYSHCHENKO Artem UKR 1993 16:34:00
9 BURKHALTER Joscha SUI 1996 16:34:30
10 STROLIA Vytautas LTU 1992 16:35:00
11 SHAMAEV Dmitrii ROU 1995 16:35:30
12 MUELLAUER Fabian AUT 2003 16:36:00
13 MAGAZEEV Pavel MDA 1988 16:36:30
14 BIRKENTALS Renars LAT 2001 16:37:00
15 FREY Isak Leknes NOR 2003 16:37:30
16 STRELOW Justus GER 1996 16:38:00 B
17 MARECEK Jonas CZE 2001 16:38:30 1
18 NELIN Jesper SWE 1992 16:39:00 B
19 DOVZAN Miha SLO 1994 16:39:30 1
20 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 1991 16:40:00 B
21 SKLENARIK Tomas SVK 1999 16:40:30 1
22 HORN Philipp GER 1994 16:41:00 B
23 PLANKO Lovro SLO 2001 16:41:30 2
24 RIETHMUELLER Danilo GER 1999 16:42:00 B
25 BIONAZ Didier ITA 2000 16:42:30 2
26 HORNIG Vitezslav CZE 1999 16:43:00 B
27 USOV Mihail MDA 1996 16:43:30 2
28 CLAUDE Emilien FRA 1999 16:44:00 B
29 SIIMER Kristo EST 1999 16:44:30 2
30 HARTWEG Niklas SUI 2000 16:45:00 B
31 ILIEV Vladimir BUL 1987 16:45:30 2
32 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 1992 16:46:00 B
33 GERMAIN Maxime USA 2001 16:46:30 2
34 WRIGHT Campbell USA 2002 16:47:00 B
35 RUNNALLS Adam CAN 1998 16:47:30 2
36 SEPPALA Tero FIN 1996 16:48:00 B
37 EDER Simon AUT 1983 16:48:30 2
38 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 1988 16:49:00 B
39 HARJULA Tuomas FIN 1998 16:49:30 2
40 KRCMAR Michal CZE 1991 16:50:00 B
41 y BOTN Johan-Olav NOR 1999 16:50:30 2
42 GUIGONNAT Antonin FRA 1991 16:51:00 B
43 GUNKA Jan POL 2002 16:51:30 2
44 PONSILUOMA Martin SWE 1995 16:52:00 R
45 STALDER Sebastian SUI 1998 16:52:30 2
46 LAEGREID Sturla Holm NOR 1997 16:53:00 R
47 STVRTECKY Jakub CZE 1998 16:53:30 2
48 FAK Jakov SLO 1987 16:54:00 R
49 HOFER Lukas ITA 1989 16:54:30 2
50 ULDAL Martin NOR 2001 16:55:00 R
51 STEFANSSON Malte SWE 2000 16:55:30 2
52 FILLON MAILLET Quentin FRA 1992 16:56:00 R
53 MANDZYN Vitalii UKR 2003 16:56:30 2
54 SAMUELSSON Sebastian SWE 1997 16:57:00 R
55 KIREYEV Vladislav KAZ 2000 16:57:30 2
56 STROEMSHEIM Endre NOR 1997 16:58:00 R
57 CLAUDE Florent BEL 1991 16:58:30 2
58 GIACOMEL Tommaso ITA 2000 16:59:00 R
59 COLTEA George ROU 2000 16:59:30 2
60 CLAUDE Fabien FRA 1994 17:00:00 R
61 MUEHLBACHER Fredrik AUT 1998 17:00:30 2
62 JACQUELIN Emilien FRA 1995 17:01:00 R
63 KAISER Simon GER 1999 17:01:30 2
64 PERROT Eric FRA 2001 17:02:00 R
65 FOMIN Maksim LTU 2000 17:02:30 2
66 NAWRATH Philipp GER 1993 17:03:00 R
67 b KULBIN Jakob EST 2005 17:03:30 3
68 BRAUNHOFER Patrick ITA 1998 17:04:00
69 CAPPELLARI Daniele ITA 1997 17:04:30
70 JAKOB Patrick AUT 1996 17:05:00
71 BAKKEN Sivert Guttorm NOR 1998 17:05:30
72 BADACZ Konrad POL 2003 17:06:00
73 TSYMBAL Bogdan UKR 1997 17:06:30
74 VIDMAR Anton SLO 2000 17:07:00
75 PACAL James SUI 2003 17:07:30
76 FRATZSCHER Lucas GER 1994 17:08:00
77 DOHERTY Sean USA 1995 17:08:30
78 TODEV Blagoy BUL 2001 17:09:00
79 BUTA George ROU 1993 17:09:30
80 MAKAROV Maksim MDA 1995 17:10:00
81 KARLIK Mikulas CZE 1999 17:10:30
82 YAN Xingyuan CHN 1996 17:11:00 G
83 PLETZ Logan CAN 2000 17:11:30
84 PATRIJUKS Aleksandrs LAT 1993 17:12:00
85 KURALES Vadim KAZ 2002 17:12:30
86 BORKOVSKYI Bohdan UKR 2004 17:13:00
87 LOUKKAANHUHTA Kalle FIN 2003 17:13:30
88 SUCHODOLSKI Fabian POL 2004 17:14:00
89 KEHVA Mark-Markos EST 2004 17:14:30
90 FLORE Raul ROU 1997 17:15:00
91 NORDGREN Melker SWE 2002 17:15:30
92 BRADESKO Matic SLO 2003 17:16:00
93 FLEMING Jasper CAN 2005 17:16:30
94 GU Cang CHN 2002 17:17:00
95 DOMBROVSKI Karol LTU 1991 17:17:30
96 PETITJACQUES Julien BEL 2003 17:18:00
97 BORGULA Jakub SVK 2004 17:18:30
98 BEAUVAIS Cesar BEL 2000 17:19:00
99 ZASHEV Vasil BUL 2002 17:19:30
100 NIEMINEN Turkka FIN 2003 17:20:00
101 ADAMOV Simon SVK 2004 17:20:30
102 DYUSSENOV Asset KAZ 1997 17:21:00
103 ZAWOL Marcin POL 2002 17:21:30