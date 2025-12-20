Biathlon, Michela Carrara sfiora il podio nella mass start 60 di IBU Cup a Lenzerheide

Nella mass start 60 femminile, valida per la terza tappa dell’IBU Cup 2025-2026 di biathlon, Michela Carrara si classifica sesta nella gara vinta dalla francese Voldiya Galmace Paulin davanti alle connazionali Amandine Mengin, Sophie Chauveau e Gilonne Guigonnat. In casa Italia a punti anche Sara Scattolo, 20ma, e Martina Trabucchi, 30ma.

Poker francese nella 12 km mass start 60 femminile, con la vittoria di Voldiya Galmace Paulin, al successo, con un errore al tiro, con il crono di 32’00″1, davanti alle compagne di squadra Amandine Mengin, seconda, con 20/20 al poligono, a 9″5, Sophie Chauveau, terza, con tre bersagli mancati, a 15″4, e Gilonne Guigonnat, quarta, con tre errori, a 28″6.

Michela Carrara commette tre errori nei due poligoni in piedi e si classifica sesta a 50″8 dalla vetta, mentre vanno a punti anche le altre due azzurre al via, con Sara Scattolo, a sua volta con tre errori in piedi, ventesima a 1’55″7, e Martina Trabucchi, con 15/20 al tiro, trentesima a 2’17″6.