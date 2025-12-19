BiathlonSport in tvSport Invernali
Startlist inseguimento femminile biathlon Annecy 2025: orario, tv, streaming, pettorali delle italiane
Prosegue il programma di gare ad Annecy-Le Grand Bornand, in Francia, sede della terza tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon: nel pomeriggio di domani, sabato 20 dicembre, alle ore 12.15, si terrà la 10 km pursuit femminile.
L’Italia schiererà quattro azzurre: Dorothea Wierer scatterà come terza ad 11″, Lisa Vittozzi sarà la quarta a 15″, Rebecca Passler partirà per 25ma a 1’07”, e Samuela Comola prenderà il via per 44ma a 1’42”. Davanti a tutte ci sarà la svedese Hanna Oeberg, che ha vinto la sprint di ieri.
La diretta tv della 10 km pursuit femminile della Coppa del Mondo di biathlon non sarà fruibile, mentre la diretta streaming sarà a cura di Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.
CALENDARIO COPPA DEL MONDO BIATHLON 2025-2026
Sabato 20 dicembre 2025
Ore 12.15: 10 km pursuit femminile ad Annecy-Le Grand Bornand (Francia)
PROGRAMMA COPPA DEL MONDO BIATHLON 2025-2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN.
Diretta Live testuale: OA Sport.
STARTLIST COPPA DEL MONDO BIATHLON – 10 KM PURSUIT FEMMINILE
1 OEBERG Hanna SWE 0:00
2 JEANMONNOT Lou FRA 0:03
3 WIERER Dorothea ITA 0:11
4 VITTOZZI Lisa ITA 0:15
5 BATOVSKA FIALKOVA Paulina SVK 0:16
6 MINKKINEN Suvi FIN 0:27
7 BRAISAZ-BOUCHET Justine FRA 0:28
8 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR 0:30
9 b KIRKEEIDE Maren NOR 0:42
10 IRWIN Deedra USA 0:44
11 HALVARSSON Ella SWE 0:45
12 VOBORNIKOVA Tereza CZE 0:47
13 DAVIDOVA Marketa CZE 0:48
14 SIMON Julia FRA 0:49
15 ERMITS Regina EST 0:56
16 STREMOUS Alina MDA 0:57
17 WEIDEL Anna GER 0:58
18 PREUSS Franziska GER 1:00
19 VOIGT Vanessa GER 1:03
20 HAUSER Lisa Theresa AUT 1:05
21 KLEMENCIC Polona SLO 1:05
22 DMYTRENKO Khrystyna UKR 1:05
23 CLOETENS Maya BEL 1:06
24 ANDEXER Anna AUT 1:07
25 PASSLER Rebecca ITA 1:07
26 TODOROVA Milena BUL 1:11
27 BENDIKA Baiba LAT 1:12
28 MOSER Nadia CAN 1:12
29 TANNHEIMER Julia GER 1:13
30 OEBERG Elvira SWE 1:13
31 CHARVATOVA Lucie CZE 1:13
32 MICHELON Oceane FRA 1:14
33 LAMPIC Anamarija SLO 1:17
34 BENED Camille FRA 1:18
35 SKREDE Aasne NOR 1:18
36 ZUK Kamila POL 1:21
37 HETTICH-WALZ Janina GER 1:21
38 yr MAGNUSSON Anna SWE 1:23
39 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 1:27
40 JOHANSEN Marthe Krakstad NOR 1:27
41 KINK Julia GER 1:32
42 LEHTONEN Venla FIN 1:40
43 LIE Lotte BEL 1:41
44 COMOLA Samuela ITA 1:42
45 HAECKI-GROSS Lena SUI 1:47
46 REMENOVA Maria SVK 1:48
47 HEIJDENBERG Anna-Karin SWE 1:50
48 BOTET Paula FRA 1:50
49 CHALYK Daryna UKR 1:51
50 BASERGA Amy SUI 1:53
51 FREED Margie USA 1:54
52 AVVAKUMOVA Ekaterina KOR 1:58
53 REPINC Lena SLO 2:00
54 GASPARIN Aita SUI 2:00
55 ROTHSCHOPF Lea AUT 2:01
56 JUPPE Anna AUT 2:03
57 ROUSSEAU Shilo CAN 2:03
58 VOLFA Estere LAT 2:11
59 TOMINGAS Tuuli EST 2:12
60 GANDLER Anna AUT 2:12