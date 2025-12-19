BiathlonSport in tvSport Invernali
Startlist inseguimento maschile biathlon Annecy 2025: orario, tv, streaming, pettorali degli italiani
Sabato 20 dicembre andrà in scena sulle nevi di Annecy-Le Grand Bornard (Francia) la prove dell’inseguimento maschile, valida per la terza tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026. In terra transalpina, messe in archivio le due Sprint donne e uomini, è tempo delle Pursuit e dalle 14:45 sarà la volta degli uomini.
I migliori 60 atleti della gara sui due poligoni di ieri hanno staccato il biglietto e tra questi due italiani hanno centrato l’obiettivo, ovvero Lukas Hofer e Tommaso Giacomel. Una buona prestazione per l’altoatesino, nel computo complessivo di rendimento sugli sci e nelle serie di tiro. Non altrettanto si può dire per il trentino, in relazione alle aspettative.
Giacomel, reduce dal primo e dal secondo posto della Sprint e dell’inseguimento di Hochfilzen, non ha trovato precisione nelle serie di tiro, mancando ben 4 bersagli. Grazie un’ottima resa nelle frazioni di fondo, l’azzurro è riuscito a limitare i danni e quindi oggi, con un distacco di 1’12” cercherà di recuperare terreno, augurandosi di ottenere un 20/20 al poligono.
La 12.5 km Pursuit maschile, valida per la terza tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026 ad Annecy-Le Grand Bornard (Francia), andrà in scena sabato 20 dicembre a partire dalle ore 14.45. Non è prevista la copertura televisiva, mentre si potrà seguire in streaming la prova su Eurosport2 HD, Discovery+, DAZN e su Eurovision Sport. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della gara.
INSEGUIMENTO MASCHILE BIATHLON ANNECY 2025
Sabato 20 dicembre
Ore 14.45 12.5 km inseguimento maschile ad Annecy-Le Grand Bornard (Francia)
PROGRAMMA INSEGUIMENTO MASCHILE BIATHLON ANNECY: COME SEGUIRLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: Eurosport2 HD, Discovery+, DAZN ed Eurovision Sport.
Diretta Live testuale: OA Sport.
STARTLIST INSEGUIMENTO MASCHILE BIATHLON ANNECY 2025
1 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 0:00
2 DALE-SKJEVDAL Johannes NOR 0:04
3 JACQUELIN Emilien FRA 0:05
4 y BOTN Johan-Olav NOR 0:06
5 BAKKEN Sivert Guttorm NOR 0:09
6 SAMUELSSON Sebastian SWE 0:09
7 PONSILUOMA Martin SWE 0:12
8 r PERROT Eric FRA 0:14
9 HORNIG Vitezslav CZE 0:23
10 NAWRATH Philipp GER 0:26
11 LAEGREID Sturla Holm NOR 0:32
12 NELIN Jesper SWE 0:32
13 STRELOW Justus GER 0:35
14 HIIDENSALO Olli FIN 0:37
15 SEPPALA Tero FIN 0:38
16 CLAUDE Fabien FRA 0:44
17 BURKHALTER Joscha SUI 0:45
18 ZOBEL David GER 0:51
19 EDER Simon AUT 0:52
20 FILLON MAILLET Quentin FRA 0:52
21 WRIGHT Campbell USA 0:52
22 HOFER Lukas ITA 0:59
23 KAISER Simon GER 1:04
24 GIACOMEL Tommaso ITA 1:12
25 KRCMAR Michal CZE 1:13
26 SIIMER Kristo EST 1:13
27 STROLIA Vytautas LTU 1:13
28 BORKOVSKYI Bohdan UKR 1:14
29 SJOKVIST Henning SWE 1:15
30 LOMBARDOT Oscar FRA 1:16
31 GUNKA Jan POL 1:17
32 ANDERSSON Oscar SWE 1:17
33 MARECEK Jonas CZE 1:17
34 BIRKENTALS Renars LAT 1:18
35 HORN Philipp GER 1:22
36 YAN Xingyuan CHN 1:23
37 SCHOMMER Paul USA 1:23
38 HARJULA Tuomas FIN 1:24
39 DOHERTY Sean USA 1:25
40 PLANKO Lovro SLO 1:26
41 MUELLAUER Fabian AUT 1:27
42 INVENIUS Otto FIN 1:27
43 BADACZ Konrad POL 1:29
44 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 1:29
45 LESIUK Taras UKR 1:31
46 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 1:31
47 STEFANSSON Malte SWE 1:33
48 KARLIK Mikulas CZE 1:33
49 MANDZYN Vitalii UKR 1:34
50 LANGER Thierry BEL 1:36
51 RIETHMUELLER Danilo GER 1:37
52 DOVZAN Miha SLO 1:45
53 JEFFERIES Jacques GBR 1:46
54 b FREY Isak Leknes NOR 1:48
55 KEHVA Mark-Markos EST 1:49
56 STALDER Sebastian SUI 1:50
57 UNTERWEGER Dominic AUT 1:50
58 GALICA Grzegorz POL 1:53
59 ZAWOL Marcin POL 1:54
60 BUTA George ROU 1:55