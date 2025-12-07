Seguici su
Biathlon, Lisa Vittozzi sfiora la top ten nella pursuit di Oestersund vinta da Hauser

3 minuti fa

Lisa Vittozzi / LaPresse

Ad Oestersund, in Svezia, sede della prima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon, la 10 km pursuit femminile va all’austriaca Lisa Theresa Hauser, che precede la finlandese Suvi Minkkinen e la svedese Anna Magnusson. In casa Italia la migliore è Lisa Vittozzi, 11ma, mentre vanno a punti anche Dorothea Wierer, 19ma, e Samuela Comola, 40ma. Fuori dalla top 40, invece, Hannah Auchentaller, 57ma, e Michela Carrara, 59ma.

Grazie allo zero al poligono a spuntarla è l’austriaca Lisa Theresa Hauser, che taglia il traguardo in 30’14″2, scavalcando nell’ultimo giro la finlandese Suvi Minkkinen, la quale paga a caro prezzo l’errore sull’ultimo bersaglio e viene battuta di 2″5. Gradino più basso del podio per la svedese Anna Magnusson, terza con 19/20 al tiro, a 31″8.

Quarta piazza per la transalpina Camille Bened, che non commette errori al poligono e chiude con un gap di 38″7, mentre è quinta la norvegese Maren Kirkeeide, la quale manca un bersaglio nell’ultima serie e paga 1′ esatto al traguardo. Sesta la ceca Lucie Charvatova a 1’07″4, davanti alla svedese Ella Halvarsson, settima a 1’10″2.

Ottava posizione per la transalpina Oceane Michelon, attardata di 1’17″3, mentre è nona la svedese Hanna Oeberg, autrice di una straordinaria rimonta dopo il 59° posto della sprint, a 1’21″8. Completa la top ten la tedesca Vanessa Voigt, che con lo zero al poligono è decima a 1’22″1.

Undicesima Lisa Vittozzi, che commette due errori al tiro e giunge a 1’25″5, mentre è 19ma Dorothea Wierer, con tre bersagli mancati, a 1’48″4. A punti Samuela Comola, 40ma a 3’18″8 con 17/20 al tiro, infine terminano nelle retrovie Hannah Auchentaller, 57ma a 5’13″1, e Michela Carrara, 59ma a 7’24″3.

Dato che si tratta della prima pursuit stagionale la classifica di specialità rispecchia l’ordine d’arrivo odierno, mentre nella graduatoria generale consolida il primato la finlandese Suvi Minkkinen, che sale a quota 191, mentre Dorothea Wierer scivola in quinta piazza con 136, invece entra in top ten Lisa Vittozzi, decima con 87.

