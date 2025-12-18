Basket, Venezia non sbaglia e batte le ungheresi di DVTK nell’ottavo turno di Eurolega femminile

La Reyer Venezia non sbaglia ed aggiunge un nuovo tassello alla qualificazione al prossimo turno dell’Eurolega femminile 2025-2026. Le venete hanno poco fa superato in casa le ungheresi di DVTK, al termine di un match equilibrato fino alla fine e concluso con il punteggio di 83-81. La compagine italiana è stata abile a recuperare nel finale, per poi alzare il livello negli ultimi possessi. Quinta vittoria per la Reyer in otto match, grazie anche ai 15 punti di Joyner Holmes.

Avvio equilibrato con Venezia che si porta per la prima volta sul +4 con Holmes. Le ungheresi accorciano con la tripla di Westbeld ma Cubaj risponde dall’arco (+6). Le magiare però non lasciano andare via le venete e si riportano sul -1 con i canestri di Aho e Lelik. A Fassina risponde Smuda che trova in seguito il libero della parità a quota 15. Nel finale Pasa e Santucci riportano avanti la Reyer. Dopo 10′ il punteggio recita 19-17 per l’Umana.

Nel secondo quarto prima Pasa e poi la tripla di Holmes mandano la squadra italiana sul +9 prima della tripla di Lelik. DVTK non molla e con un parziale di 5-0 si riporta a -3 grazie a Grigalauskyte. Mavunga risponde ma le ospiti mettono a segno altre due triple consecutive per il -1 virtuale. Venezia si sblocca dopo minuti di digiuno con i liberi di Charles e la tripla Fassina. A fine primo tempo è 45-41 per la Reyer.

Nella ripresa Venezia fatica ancora ad allungare e le ungheresi sorpassano con una nuova tripla firmata da Kanyasi. Dojkic risponde dall’arco ma le ospiti allungano con Smuda e grazie alle triple di Westbeld e Kanyasi (+7). Il vantaggio di DVTK arriva alla doppia cifra prima che le venete interrompano il loro lungo digiuno con il canestro di Santucci. A 10′ dal termine le magiare sono avanti 56-64.

L’ultimo quarto si apre con il +10 firmato da Ginzo e con le due triple di Holmes (-5). Venezia si riavvicina momentaneamente con Cubaj ma Smuda e la tripla di Westbeld portano a 9 le lunghezze di vantaggio di DVTK. La squadra italiana però non si arrende e con un parziale di 5-0 ripiomba a -2 a 2’19” dal termine. Ai liberi di Lelik risponde Charles e Santucci dalla lunetta pareggia a quota 79. Westbeld trova il nuovo +2 ma sono ancora i liberi di Charles, a 24″ dalla fine, ad inchiodare la parità. Dojkic fa 2/2 dalla lunetta, le magiare possono pareggiare ma Pan recupera la palla che vale la vittoria. Punteggio finale di 83-81 e quinta vittoria dell’Umana Reyer nell’Eurolega femminile.