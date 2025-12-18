Dove vedere in tv oggi Olimpia Milano-Fenerbahce, Eurolega basket 2026: orario, programma, streaming

Dopo la grande vittoria contro il Real Madrid, l’Olimpia Milano è pronta ad affrontare una nuova sfida nell’Eurolega 2025-2026. La squadra meneghina affronterà infatti oggi, giovedì 18 dicembre, il Fenerbahce nel match valido per il diciassettesimo turno della massima competizione europea. Sarà una partita insidiosa e difficile contro un avversario di primissimo livello.

I turchi, campioni in carica, hanno infatti trovato il giusto ritmo in Europa, collezionando sei vittorie nelle ultime sette partite. Dall’altra parte però Milano viene da due vittorie consecutive e cerca ora di entrare nel lungo treno diretto per i playoff. Peppe Poeta ha dato nuova linfa alla squadra, riuscendo a gestire le tante assenze ed a dare nuovo entusiasmo alla piazza dopo l’addio di Messina.

Sarà quindi una sfida tra due compagini che puntano nettamente alla post-season. I biancorossi si affideranno nuovamente a Guduric e LeDay, grandi protagonisti martedì contro il Real, mentre il Fenerbahce può contare su un roaster pieno di talenti del calibro di Horton-Tucker e Baldwin. Da non dimenticare neanche Nicolò Melli che torna da avversario nella capitale meneghina.

PROGRAMMA EUROLEGA 2026

Giovedì 18 dicembre

Ore 20.30 Olimpia Milano-Fenerbahce Palalido (Allianz Cloud)

DOVE VEDERE IN TV E STREAMING OLIMPIA MILANO-FENERBAHCE EUROLEGA 2026

Diretta tv: per gli abbonati su Sky Sport Basket (205)

Diretta streaming: Sky Go, NOW Tv

Diretta Live testuale: OA Sport