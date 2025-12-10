Basket femminile, la Geas Sesto San Giovanni crolla col Manresa, ottavi di EuroCup appesi a un filo

Si è appena conclusa al PalaAllende di Sesto San Giovanni la gara di andata dei sedicesimi di finale dell’EuroCup Women e in campo si sono sfidate la Geas Sesto San Giovanni e le spagnole del Baxi Manresa. Una sfida da vedere sugli 80 minuti, ma che oggi ha già dato una risposta importante

Il primo quarto regala subito grandi emozioni, con la sfida che non spezza l’equilibrio e dopo un buon avvio delle lombarde vede le spagnole portarsi avanti. Il tira e molla è continuo, con Beatrice Attura e Madison Scott protagoniste e alla fine di un quarto dove sia gli attacchi sia le difese mostrano sprazzi di qualità si va al primo stop con la Geas avanti 18-16.

Fatica, invece, la squadra di Sesto San Giovanni nel secondo quarto, dove l’attacco produce poco, mentre soffre la difesa e il Manresa prova un primo allungo, con la tripla di Ine Joris che vale il +7 per le ospiti. Un altro canestro da oltre l’arco vale la doppia cifra di vantaggio per Manresa a 3’30” dall’intervallo. Nel finale di tempo, però, reazione d’orgoglio della Geas che con le triple di Tinara Moore e Sara Roumy va al riposo con il Manresa avanti solo 34-38.

La ripresa vede la squadra spagnola ripartire forte, con un parziale di 7-0 che le rilancia in doppia cifra di vantaggio. Geas che torna a dover inseguire a distanza e in quasi tutto questo quarto non trova la forza per ricucire lo strappo, anche se evita che il Manresa scappi definitivamente via. E, come sul finire del secondo parziale, anche questa volta con un colpo di coda limita i danni andando all’ultimo stop con il Manresa avanti 53-60.

L’ultimo quarto inizia con Scott e Attura che riportano la Geas sul -2, ma è solo una fiammata illusoria, perché le spagnole cambiano ritmo e con un parziale di 16-0 chiudono il discorso e mettono una grossa ipoteca sul passaggio del turno. Un crollo pesantissimo per le milanesi, che si complicano in maniera pericolosa la strada verso il passaggio del turno. Alla fine, infatti, il Baxi Manresa vince 62-81 e servirà un miracolo tra una settimana in Spagna per ribaltare il risultato. A Sesto San Giovanni non bastano i 19 punti di Madison Scott, i 14 di Beatrice Attura e gli 11 di Sara Roumy.