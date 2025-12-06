Basket femminile: troppo Derthona per il Brixia nell’anticipo di Serie A1

87-38: basta il punteggio per definire i termini di quanto accaduto alla Nova Arena di Tortona tra Autosped G BCC Derthona e RMB Brixia Basket nell’anticipo della 10a giornata della Serie A1 2025-2026. Cinque le giocatrici in doppia cifra per la squadra di casa, con Pallas Kunaiyi-Akpanah a firmare l’ennesima doppia doppia a 16 punti e 13 rimbalzi. Per le ospiti restano i 10 di Sofia Frustaci.

Il primo quarto dei crismi di combattività ce li ha, sebbene Fontaine e Fondren con due triple mandino Tortona sul 10-3. Sono loro e Kunaiyi-Akpanah a spedire le locali sul 17-7 nel giro di sei minuti, con vena realizzativa non da poco. La reazione è spesso affidata a Frustaci, grande protagonista in questa fase e capace di riavvicinare le compagne fino al -4 prima che il tabellone, dopo 10′, dica 21-15.

Tutto cambia nel secondo quarto, e anzi praticamente fin dalle battute dello stesso. Suarez, Conte e Toffolo ci mettono del loro da tre, poi, dopo la seconda metà del periodo, collaborano Leonardi e Fontaine mentre Dotto è sempre lì a fare il suo qui e là. In tutto questo arriva il 49-30, un punteggio che suona di tutta sicurezza all’intervallo.

Il resto del match è fondamentalmente emblematico: Brescia non riesce più a trovare la via pulita del canestro, realizzando soltanto 8 punti in 20 minuti contro i 38 di Tortona. Una cosa in cui entra un po’ tutto: tracollo offensivo, difesa di casa e tutti gli elementi che stanno nel mezzo di quello che diventa il punteggio di 87-38 finale. Per stanotte l’Autosped si guadagna il sesto posto solitario, l’RMB resta nel gruppo che va dall’ottavo al decimo posto.

AUTOSPED G BCC DERTHONA-RMB BRIXIA BASKET 87-38

DERTHONA – Dotto 6, Kunaiyi-Akpanah* 14, Fontaine* 11, Conte* 8, Toffolo 3, Leonardi* 11, Fondren* 11, Arado 6, Suarez 13, Cocuzza 2, Melchiori 2, Penna ne. All. Cutugno

BRIXIA – Sabatino ne, A. Togliani* 9, Tagliamento* 8, Aghilarre, Delboni*, Crippa 3, Scalvini 2, Frustaci* 10, Bongiorno*, Winkowska 6. All. Zanardi