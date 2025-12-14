Basket femminile, la Geas supera in trasferta Campobasso nel posticipo di Serie A1

Si è concluso con il posticipo della domenica l’undicesimo turno della Serie A1 basket femminile 2025-2026. A Campobasso, la Geas Sesto San Giovanni è riuscita a superare La Molisana Magnolia al termine di un match terminato 55-60. Dopo un primo tempo in parità, le lombarde hanno dato l’accelerata decisiva nella ripresa, tenendo nel finale ai tentativi di rimonta molisani. Top scorer del match Sara Madera con 14 punti.

Parte fortissimo la Geas che piazza in apertura un parziale di 2-11, grazie soprattutto a Beatrice Attura. Sotto di 9, le molisane si scuotono con Madera e Simon ma è la tripla di Kacerik a dare il +7 alle ospiti. Madera risponde dall’arco ma Kacerik infila cinque punti consecutivi che valgono il vantaggio Sesto San Giovanni alla prima sirena. Dopo 10′ il parziale è 12-21.

Nel secondo quarto Campobasso prova a reagire già nei primi minuti e con Miccoli e Simon riagguanta la parità a quota 26. Le molisane riescono addirittura a tornare in vantaggio prima del nuovo pareggio firmato da Cornelie. Negli ultimi minuti di frazione le squadre fanno fatica a trovare la via del canestro ed a Makurat risponde solo nel finale Attura. A fine primo tempo regna la parità a quota 32.

Nella ripresa la Geas è nuovamente protagonista di una partenza positiva con un parziale di 0-6, prima che La Magnolia risponda con Gray e Simon per il -5. Scott dalla lunetta allunga il vantaggio delle lombarde e nei successivi cinque minuti la partita vive un totale digiuno da entrambe le metà campo. È Cornelie a rompere gli indugi a 57″ dalla fine del terzo quarto per il +10 ospiti. A 10′ dalla fine il punteggio è di 36-46 per Sesto San Giovanni.

Nei primi minuti del quarto finale, a Miccoli risponde ancora Cornelie e con il canestro di Moore la Geas sale sul +12. Le molisane però non si arrendono ed infila un incredibile parziale di 10-0 pareggiando addirittura a quota 50 con Gray. Le lombarde però si riportano immediatamente in vantaggio con i canestri di Cornelie e Scott per il nuovo +4 ad 1’43” dalla fine. Dopo svariati errori sono i liberi di Attura a mettere il punto esclamativo sul match che termina 55-60 per la Geas Sesto San Giovanni.