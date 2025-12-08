Basket
Basket femminile, le migliori italiane della 10a giornata di A1. Zandalasini e Keys trascinano Schio, sugli scudi anche Sara Madera
La Serie A1 di basket femminile ha disputato nel weekend la decima giornata della regular season 2025-2026, dove le giocatrici tricolore hanno ben figurato risultando spesso anche decisive per le squadre di cui difendono i colori: andiamo a presentarle brevemente insieme.
11 punti di Francesca Leonardi e 8 punti di Anastasia Conte nel successo casalingo della Bertram Derthona Tortona sulla RMB Brixia (87-38), con 10 punti di Sofia Frustaci e 9 di Anna Togliani tra le fila delle lombarde. 8 punti di Giulia Moroni per la Panthers Roseto che prevale sulla Dinamo Sassari (88-66), con Debora Carangelo ultima ad arrendersi per le sarde con 21 punti. Martina Crippa mette a referto 10 punti nel blitz esterno della Logiman Broni sull’Alama San Martino di Lupari (69-73), con 7 punti di Rae Lin D’Alie tra le patavine.
Sara Madera contribuisce alla vittoria fuori casa de La Molisana Magnolia Campobasso sul campo dell’O.ME.P.S. Battipaglia (59-71) con 15 punti e 6 rimbalzi, con Francesca Baldassarre che chiude il match con 10 punti segnati. Nell’ultima partita che completava la decima giornata la Famila Wuber Schio fa la voce grossa a Sesto San Giovanni contro la Geas (44-66) con grazi ai 18 punti di una scatenata Cecilia Zandalasini e 12 punti di Jasmine Keys, con 4 punti di Gina Marie Conti per le padrone di casa.