Basket, Coppa Italia femminile: non sbagliano Schio e Venezia. In semifinale anche Sassari e Derthona

Si è da poco conclusa la prima giornata dedicata alla Final Eight della Coppa Italia di basket femminile 2026. A Tortona, sono andati in scena oggi tutti e quattro i quarti di finale, al termine dei quali si è delineata la composizione delle due semifinali, entrambe in programma domani. Andiamo a scoprire i risultati dei match e le migliori prestazioni.

FAMILA WUBER SCHIO-PEOPLE STRATEGY PANTHERS ROSETO 96-57

Schio non sbaglia ed accede alla semifinale battendo nettamente Roseto. Il primo quarto indirizza subito la partita, le venete vanno subito avanti di 14-0 prima che le abruzzesi segnino con Puisis. Roseto dimezza il distacco con Utsby ma Schio riallunga con Zanardi (29-19). Il vantaggio della Famila Wuber cresce anche nel secondo quarto grazie a Shepard in avvio. Moroni cerca di tenere in vita Roseto ma Zandalasini porta sul +21 Schio. Vantaggio che crescerà fino al 55-30 dell’intervallo.

Nella ripresa il copione non cambia, Schio mette in campo tutta la sua superiorità ed allunga con Verona e Shepard (+30). Roseto segna solo con Utsby ma la valanga della Famila Wuber si abbatte con Andrè (79-42). Gli ultimi 10′ servono solo a determinare il risultato finale. Dopo un quarto combattuto nel quale è stata protagonista Moroni, alla sirena finale il punteggio recita 96-57. Schio avanza in semifinale dove affronterà la Dinamo Sassari.

Tabellino: SCH: 21 Shepard, 16 Laksa, 14 Andrè, 12 Verona, 11 Zandalasini. ROS: 16 Bura, 15 Utsby, 11 Moroni

GEAS SESTO SAN GIOVANNI-DINAMO SASSARI 58-60

È Sassari la seconda semifinalista della Coppa Italia dopo la vittoria in volata nel match contro San Giovanni. Prima frazione con le isolane sempre in testa fino al sorpasso firmato da Cornelie. La Geas allunga poi fino al +6, Sassari cerca di reagire ma le lombarde sono abili a tenere il loro vantaggio fino alla fine del secondo quarto. All’intervallo lungo il punteggio recita 35-30 per la Geas.

Nella ripresa le sarde si riavvicinano e poi pareggiano a quota 36 con Richards. La Dinamo passa in vantaggio ma Sesto risponde con il sorpasso firmato Roumy. Il testa che conclude il terzo quarto termina con il +1 sassarese. Ci si gioca tutto nel quarto decisivo che inizia con la tripla di Roumy. Carangelo pareggia e Poindexter sorpassa a 2’44” dalla sirena. La Dinamo grazie a Treffers vola sul +4 ma la Geas infila un parziale di 4-0 e pareggia. La tripla di Carangelo è decisiva, Scott segna il -1 ma è ancora Carangelo, ad 8″ dalla fine, a regalare alle sarde la semifinale.

Tabellino: GEA: 20 Roumy, 14 Moore, 11 Scott. SAS: 15 Richards, 15 Carangelo, 10 Treffers

CAMPOBASSO-DERTHONA 76-83

Derthona non sbaglia e sfruttando il fattore campo batte Campobasso e centra la semifinale di Coppa. Dopo i primi minuti molto equilibrati è Gray a regalare il +4 alle molisane. Tortona sorpassa e si porta sul +5 grazie a Fontaine, vantaggio che si allunga fino al +9 di fine quarto. Campobasso si riavvicina con Morrison ma Derthona è abile a conservare il vantaggio fino all’intervallo. Nel finale, Toffolo e Fontaine portano sul +13 le piemontesi (35-48).

Nella ripresa Tortona prende il largo e nonostante una timida riposta di Campobasso, vola sul +21. Negli ultimi 6 minuti Derthona stacca completamente la spina e le molisane cercano un’isperata rimonta. Parziale di 16-0 e -7 a 2’48” dall’ultima sirena. Una partita già chiusa rischia di essere riaperta ma Fontaine e Conte rompono il digiuno e regalano alle padrone di casa la semifinale.

Tabellino: CAM: 15 Trimboli, 13 Simon, 13 Gray. DER: 21 Fontaine, 12 Kunaiyi-Akpanah, 11 Penna, 11 Leonardi

UMANA REYER VENEZIA-LOGIMAN BRONI 63-39

Nessun problema per la Reyer Venezia che batte agilmente Broni e continua il suo percorso domani in semifinale contro Derthona. Le padovane mettono a segno lo 0-5 iniziale ma poi Venezia sigla 12 punti consecutivi stabilendo la netta superiorità. Broni risponde con Castellani e con Cvitkovic e Milani sorpassa le venete. Mavunga risponde ma all’intervallo lungo c’è ancora partita (30-22).

Nella ripresa la Reyer alza i giri del motore e si porta subito sul +12. Vantaggio che cresce grazie a Pan e Pasa sul +23. Il quarto finale serve solo a determinare il punteggio del match. 63-39 alla sirena e vittoria agile per l’Umana Reyer Venezia.

Tabellino: VEN: 11 Mavunga, 10 Dojkic, 7 Cubaj, 7 Santucci. BRO: 11 Cvitkovic, 8 Cornelius, 5 Colognesi